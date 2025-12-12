Negocierile de pace dintre SUA, Ucraina și Rusia. Trump, „sătul de întâlniri fără rezultate”, presează pentru un acord rapid

Declarațiile au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că liderul american dorește acțiuni concrete, nu întâlniri fără finalitate, scrie TVP World.

Negocierile de pace dintre SUA, Ucraina și Rusia se intensifică pe fondul presiunilor asupra Kievului

Potrivit Casei Albe, administrația Trump a petrecut peste 30 de ore, în ultimele două săptămâni, în discuții cu reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și statelor europene. Leavitt a precizat că Washingtonul ar putea trimite o nouă delegație la negocieri în Europa în cursul weekendului, însă doar dacă există „perspective reale” ca un acord de pace să fie semnat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că următoarea săptămână „ar putea aduce vești” legate de oprirea vărsării de sânge, alimentând speculațiile că discuțiile ar putea intra într-o fază decisivă.

Negocierile de pace includ teme de reconstrucție și dezvoltare economică

Oficiali de la Kiev și Washington au purtat discuții suplimentare privind reconstrucția post-conflict și un posibil fond de investiții pentru metale rare din Ucraina. Această componentă economică ar urma să facă parte dintr-un acord mai amplu, menit să stabilizeze țara după aproape patru ani de război.

Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au discutat la rândul lor cu Trump, la scurt timp după întâlnirile avute cu Zelenski la Londra, subliniind că Ucraina se află într-un „moment critic”. De asemenea, o delegație ucraineană s-a reunit cu statele din așa-numita „coaliție de voință” pentru coordonarea ajutorului militar și stabilirea garanțiilor de securitate viitoare.

Negocierile se împiedică de condițiile de securitate cerute de Kiev

Tensiunile din negocieri sunt amplificate de faptul că primul plan de pace, propus de Washington și influențat de Moscova, presupunea concesii teritoriale importante și limitarea capacităților militare ale Ucrainei. După obiecțiile Kievului și reacții critice din Europa, documentul a fost redus de la 28 la 20 de puncte.

Zelenski insistă ca orice acord să includă garanții de securitate „fiabile și demne”, precum și posibilitatea aderării la UE și NATO. Totuși, noua strategie de securitate a administrației Trump indică intenția de a bloca extinderea suplimentară a NATO, o concesie majoră în favoarea Moscovei.