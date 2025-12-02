Prima pagină » Life-Entertaiment » Sabrina Carpenter critică dur folosirea uneia dintre piesele sale de către Casa Albă: „E malefic și dezgustător”

Sabrina Carpenter critică dur folosirea uneia dintre piesele sale de către Casa Albă: „E malefic și dezgustător”

Cântăreața americană Sabrina Carpenter a criticat marți folosirea uneia dintre piesele sale într-un videoclip publicat de Casa Albă, devenind cea mai recentă artistă care cere administrației Trump să nu îi utilizeze muzica.
Iulian Moşneagu
02 dec. 2025, 22:21, Știri externe

Reacția Sabrinei Carpenter vine după ce Casa Albă a distribuit un videoclip cu arestarea unor persoane, în contextul intensificării acțiunilor administrației Trump în domeniul imigrației, imaginile fiind însoțite de melodia „Juno”, potrivit Politico.

Interpreta hitului „Espresso” a scris marți că „acest videoclip este malefic și dezgustător. Să nu îndrăzniți vreodată să mă implicați pe mine sau muzica mea pentru a vă promova agenda inumană”.

Replica administrației Trump la criticile cântăreței

Casa Albă a răspuns într-o declarație în care a făcut din nou referire la muzica artistei, afirmând că administrația „nu își va cere scuze”.

„Nu ne vom cere scuze pentru deportarea unor infractori periculoși, criminali, violatori și pedofili aflați ilegal în țara noastră”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson.

Sabrina Carpenter se alătură astfel altor muzicieni care, în ultimii ani, au cerut echipei lui Donald Trump să nu le mai folosească piesele în materiale de campanie sau la evenimente.

În 2024, Beyoncé a amenințat că va lua măsuri legale pentru a interzice folosirea piesei „Freedom” într-un videoclip al campaniei Trump.

Trupa ABBA, Foo Fighters și artistul Kenny Loggins au formulat plângeri similare în trecut.

