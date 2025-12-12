Anunț important al Ministerului Transporturilor privitor la realizarea unui sector al Autostrăzii Unirii

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat pe Facebook că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.

„Marcăm o nouă etapă importantă pentru Autostrada Unirii-A8: alte două loturi ale autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania au, de acum, Ordinele de începere emise. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi, Ordinele de începere pentru încă 47 de kilometri din secțiunea montană a Autostrăzii A8 și a stabilit că, pentru lotul 1C Sărățeni-Joseni (32,4 km) etapa de proiectare va începe din data de 30 martie 2026, iar pentru următorul lot, 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) din 12 ianuarie 2026”, a scris Șerban pe rețeaua de socializare.

Conform ministrului, contractele de proiectare și execuție pentru cele două loturi au o valoare de aproape 6 miliarde lei și au fost semnate în urmă cu două săptămâni, antreprenori fiind asocieri conduse de constructori din România.

Astfel, pentru toți cei 116 kilometri, adică cele patru loturi montane dintre Sărățeni, județul Mureș, și Pipirig, județul Neamț, ale Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț sunt stabilite termenele de începere după cum urmează:

-Lotul 1C Sărățeni-Joseni (32,4 km) proiectarea începe din 30 martie 2026

-Lotul 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) proiectarea începe din 12 ianuarie 2026

-Lotul 2A Ditrău-Grințieș (37,9 km) proiectarea a început din 30 iunie 2025

-Lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5 km) proiectarea începe din 30 martie 2026.

2026 va fi anul proiectării secțiunii de munte Sărățeni-Pipirig a Autostrăzii Unirii, pe cele patru loturi fiind prevăzute 180 de poduri și viaducte, precum și 38 de tuneluri, a precizat Ciprian Șerban.