Ministrul Transporturilor anunță finalizarea unei proceduri importante pentru un sector montan al Autostrăzii Unirii-A8

Potrivit lui Ciprian Șerban, este al doilea contract de supervizare atribuit pe A8 montan, după cel de pe lotul 2A Ditrău-Grințieș.

Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, joi, „firmei de inginerie IRD ENGINEERING (Italia) contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii-A8”, a transmis Șerban, pe Facebook.

„Oferta câștigătoare a avut o valoare de 30 de milioane lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații. Durata contractului finanțat din fonduri europene este de 98 de luni, incluzând perioada pentru realizarea lucrărilor și garanția. Rolul supervizorului este unul deosebit de important pentru ca va monitoriza progresul lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor și a echipamentelor folosite, dar și performanța echipei de execuție”, a mai anunțat ministrul Transporturilor.

Lotul 1 D Joseni-Ditrău face parte din secțiunea de munte a Autostrăzii Unirii (Miercurea Nirajului-Leghin), se desfășoară în județul Harghita și are o lungime de 14,4 km.

Durata de realizare este de 34 de luni din care 10 pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Pe traseu sunt prevăzute 21 de pasaje și viaducte și un nod rutier la Joseni.