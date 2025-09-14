Băsescu afirmă că drona rusească intrată în spațiul aerian al României trebuia doborâtă: „A fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona”

„Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spațiu aerian al României. Noi ridicăm avioane F16 și spre sfârșitul misiunii vin să ne înlocuiască și alte două Eurofighter germane și uite, pentru o tiriplice de dronă care a trebuit să dobărătă în primele minute după ce a intrat în spațiu aerian al României pentru că a fost recunoscută ca fiind o dronă. Faptul că ne justificăm… să vedeți riscuri colaterale… Cel mai mare risc în toată afacerea dronelor rusești este decredibilizarea capacității de apărare a țării. Ori faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul întrebării și pentru aliați, și pentru ruși, dar mai ales pentru populația României, deci pune sub semn întrebării capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri. Îmi pare rău să o spun, dar dacă bine mi-aduc aminte, dincolo de greoaiele F-16, România dispune de niște mașini de luptă Ghepard care au pe ele fiecare câte două tunuri anti-aeriene Orlikon și care au fost primite din Germania. Eu nu spun că avem mari unități cu mașini de luptă Ghepard, dar avem cale de un divizion de mașini de luptă Ghepard care, măcar două, trei din ele, puteau fi amplațate pe zona de nord a județului Tulcea pe unde au mai intrat drone de la ruși”, spune la Digi24 Traian Băsescu.

Fostul președinte afirmă că „drona trebuia doborâtă”.

„A fost o greșeală, că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona”, adaugă Traian Băsescu.

El opinează că, în astfel de cazuri, decizia nu i se lasă pilotului și ironizează comunicarea autorităților.

„Armata a făcut un soi de sindicat și zice cam așa: «Ar fi bine să o dăm jos. Dar dacă voi credeți că nu-i bine să o dăm jos, să nu dăm jos drona…». Cum ar suna asemenea convorbire în armată? În armată e consemnul precis. Intră în spațiu aerian neautorizat o dobori. (…) M-am format în structură piramidală în care nu există variante pentru subordonat. El are de îndeplinit o misiune: dobori obiectul care intră neautorizat în spațiu. Nu poți să dai unui pilot ordin: Doboară-l, dar vezi, dacă ți se pare că nu-i cazul, nu-l mai dobori. (…) În armată nu se pot da ordine relative. Asta e exclus. Exclus”, încheie Băsescu.