Traian Băsescu, despre incidentul cu drona rusească: Putin face un joc de uzură și testează capacitatea noastră de a reacționa

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat marți, într-o intervenție la Digi24, modul în care autoritățile au gestionat incidentul cu drona rusească pătrunsă în spațiul aerian al României.

Traian Băsescu critică faptul că țara noastră n-a reușit să doboare până acum nicio dronă, deși în ultima vreme au existat mai multe situații în care drone rusești au pătruns, pentru scurt timp, și în spațiul aerian al României.

Întrebat ce ar trebui făcut în privința acestor drone, în contextul în care el a făcut mai multe apeluri pentru acțiuni mult mai ferme, Traian Băsescu a spus că acestea ar trebui doborâte.

„Nimeni nu ne va putea reproșa că am doborât drone care au intrat neautorizate în spațiu aerian al României. Iar povestea cu n-am vrut să riscăm să le doborâm, asta e o poveste pentru adormit copii. O țară care se respectă nu permite ca spațiu aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor rusești”, a spus Băsescu.

Fostul șef de stat a spus că sunt două motive pentru care nu se acționează în privința doborârii dronelor care pătrund și în spațiul al țării noastre.

„Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele (…) ori nu avem priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem în așa fel încât să doborâm dronele”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Fostul președinte mai subliniază că „în incidentul de azi, mai avem o problemă”, respectiv faptul că „n-am putut să supraveghem spațiu aerian. Adică am spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau în Rusia după ce a survolat vreo trei județe, dar ea a fost doborâtă de un plop în județul Vaslui”.

Băsescu: Putin ne testează capacitatea noastră de reacție

Întrebat dacă astfel de situații ar putea să se intensifice sau chiar să escaladeze, Traian Băsescu a spus că „este clar că Putin face un joc de uzură. În același timp, însă, și testează capacitatea noastră de a reacționa. Și până una alta, am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, degeaba suntem plini de F-16, degeaba le ridicăm și spunem apăsat „am ridicat avioane de vânătoare”. Am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă. Deci începem să fim ridicoli”.

o serie de mesaje Ro-Alert Marți dimineață,au fost emise privind pătrunderea și posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian. În județul Vrancea, pentru prima dată, a fost emis un mesaj RO-ALERT legat de o posibilă dronă. Această posibilă pătrundere este considerată cea mai importantă de la începutul războiului din Ucraina, în condițiile în care județul Vrancea nu are graniță directă cu Ucraina.

În cele din urmă, drona a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui, el fiind cel care a alertat și autoritățile, după ce a auzit o bubuitură. Mai multe detalii despre firul evenimentelor de azi pot fi citite AICI.