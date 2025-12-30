Prima pagină » Știri externe » Ucraina solicită extrădarea unui arheolog rus acuzat de săpături ilegale în Crimeea

Ucraina solicită extrădarea unui arheolog rus acuzat de săpături ilegale în Crimeea

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, supranumit „arheologul lui Putin”, arestat pe 4 decembrie la Varșovia, ar putea risca până la cinci ani de închisoare după ce a provocat pagube semnificative în timpul unor cercetări neautorizate în orașul antic Myrmekion.
Ucraina solicită extrădarea unui arheolog rus acuzat de săpături ilegale în Crimeea
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
30 dec. 2025, 06:55, Știri externe

Alexander Butyagin, poreclit „arheologul lui Putin”, directorul Diviziei de Arheologie Antică a Coastei de Nord a Mării Negre din cadrul Departamentului Lumii Antice al  Muzeului Ermitaj  (Sankt Petersburg), a fost arestat la Varșovia la începutul acestei luni în timpul unui turneu de conferințe prin Europa, potrivit presei poloneze.

El este acuzat de efectuarea de „săpături arheologice ilegale” în Crimeea, regiune ucraineană anexată de Rusia. Kievul a solicitat extrădarea sa de la Parchetul Districtual din Varșovia, care l-a reținut până pe 13 ianuarie, în timp ce procedurile sunt finalizate, potrivit Le Figaro.

Dacă Ucraina reușește să-l extrădeze pe Alexander Butyagin, arheologul ar putea risca până la cinci ani de închisoare. Autoritățile îl acuză că a efectuat cercetări între 2014 și 2019 în orașul antic Myrmekion, situat în districtul Kerch din Crimeea, fără nicio autorizație, potrivit unui comunicat.

Arheologul a provocat pagube semnificative

Conform declarațiilor serviciilor de securitate ucrainene, transmise de Euro News, arheologul ar fi provocat pagube semnificative în timpul vizitei sale la fața locului prin îndepărtarea „unui strat cultural la o adâncime de peste doi metri”, ceea ce a dus la reparații estimate la peste patru milioane de euro. Ulterior, el a fost acuzat în lipsă de „operațiuni ilegale de cercetare asupra unui sit de patrimoniu arheologic, distrugere, distrugere sau deteriorare a siturilor de patrimoniu cultural, comise în scopul căutării de obiecte mobile din siturile de patrimoniu arheologic”, așa cum prevede Codul penal ucrainean.

Muzeul Ermitaj, la rândul său, susține că Alexandr Butiaghin a respectat standardele internaționale în timpul expedițiilor sale, în timp ce purtătorul de cuvânt al guvernului rus, Dmitri Peskov, a considerat reținerea sa un „act juridic arbitrar” al autorităților ucrainene. Colegii arheologului de la Academia Rusă de Științe au declarat că cererea de extrădare a fost  „absurdă prin motivațiile sale”.

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii
Gandul
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă
Cancan
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
Libertatea
Cea mai bună rețetă de ciorbă de burtă pentru masa de Revelion. Varianta tradițională de zeci de ani
CSID
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor