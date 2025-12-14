Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone ucrainene asupra unui depozit de petrol din Crimeea. Au fost vizate mai multe obiective energetice rusești

Atac cu drone ucrainene asupra unui depozit de petrol din Crimeea. Au fost vizate mai multe obiective energetice rusești

Explozii au fost raportate la un depozit de petrol din apropierea Simferopolului, în Crimeea, la o uzină chimică din orașul rusesc Veliki Novgorod și la mai multe obiective energetice, au raportat mass-media în seara zilei de sâmbătă spre duminică.
Atac cu drone ucrainene asupra unui depozit de petrol din Crimeea. Au fost vizate mai multe obiective energetice rusești
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
14 dec. 2025, 02:00, Știri externe

Un depozit de petrol din apropierea orașului Uriupinsk, regiunea Volgograd, și o centrală electrică din Smolensk au fost lovite de drone, conform mass-media.

Autoritățile ruse au raportat 41 de drone deasupra teritoriului Crimeei, în contextul exploziilor raportate la un depozit de petrol din apropierea Simferopolului, a anunțat canalul pro-ucrainean de Telegram Crimean Wind citat de The Kyiv Independent.

Uzina chimică Akron din orașul rusesc Veliki Novgorod a fost lovită în atacul cu drone, fumul fiind vizibil ridicându-se de la fața locului, a raportat canalul de Telegram Exilenova+.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară rusă într-un efort de a diminua puterea de luptă a Moscovei, pe măsură ce aceasta continuă să își ducă războiul împotriva Ucrainei.

Energia rusă finanțează direct războiul Kremlinului, iar obiectivele de infrastructură energetică sunt considerate ținte militare de către Kiev.

Reuters a raportat, marți, că rafinăria de petrol Syzran din Rusia și-a oprit operațiunile pe 5 decembrie după ce a suferit daune într-un atac cu drone ucrainene.

Ucraina a confirmat atacul, declarând că a efectuat operațiunea pentru a „reduce potențialul militar și economic al agresorului rus”.

Între timp, rafinăria de petrol Slavneft-Yanos din Iaroslavl, una dintre cele cinci cele mai mari din Rusia, a fost lovită într-un atac cu drone în noaptea de vineri, a confirmat Statul Major al Ucrainei în aceeași zi.

„Aceasta este una dintre cele mai mari rafinării ale ocupanților, care este capabilă să proceseze între 15 milioane de tone de petrol și condensat de petrol pe an. Este implicată în aprovizionarea forțelor armate ale invadatorilor ruși”, a declarat Statul Major într-o postare pe Telegram.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
Libertatea
Electrocasnicul care consumă într-un singur minut cât 300 de becuri deschise simultan. Este cea mai mare pagubă la casa omului, dar majoritatea românilor îl au
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor