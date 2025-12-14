Atac cu drone ucrainene asupra unui depozit de petrol din Crimeea. Au fost vizate mai multe obiective energetice rusești

Un depozit de petrol din apropierea orașului Uriupinsk, regiunea Volgograd, și o centrală electrică din Smolensk au fost lovite de drone, conform mass-media.

Autoritățile ruse au raportat 41 de drone deasupra teritoriului Crimeei, în contextul exploziilor raportate la un depozit de petrol din apropierea Simferopolului, a anunțat canalul pro-ucrainean de Telegram Crimean Wind citat de The Kyiv Independent.

Uzina chimică Akron din orașul rusesc Veliki Novgorod a fost lovită în atacul cu drone, fumul fiind vizibil ridicându-se de la fața locului, a raportat canalul de Telegram Exilenova+.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară rusă într-un efort de a diminua puterea de luptă a Moscovei, pe măsură ce aceasta continuă să își ducă războiul împotriva Ucrainei.

Energia rusă finanțează direct războiul Kremlinului, iar obiectivele de infrastructură energetică sunt considerate ținte militare de către Kiev.

Reuters a raportat, marți, că rafinăria de petrol Syzran din Rusia și-a oprit operațiunile pe 5 decembrie după ce a suferit daune într-un atac cu drone ucrainene.

Ucraina a confirmat atacul, declarând că a efectuat operațiunea pentru a „reduce potențialul militar și economic al agresorului rus”.

Între timp, rafinăria de petrol Slavneft-Yanos din Iaroslavl, una dintre cele cinci cele mai mari din Rusia, a fost lovită într-un atac cu drone în noaptea de vineri, a confirmat Statul Major al Ucrainei în aceeași zi.

„Aceasta este una dintre cele mai mari rafinării ale ocupanților, care este capabilă să proceseze între 15 milioane de tone de petrol și condensat de petrol pe an. Este implicată în aprovizionarea forțelor armate ale invadatorilor ruși”, a declarat Statul Major într-o postare pe Telegram.