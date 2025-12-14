Hollywoodul intră în panică în timp ce Paramount și Netflix se luptă pentru Warner Bros. „Este un coșmar”

Declinul Warner și vânzarea iminentă – fie către Paramount Skydance în ansamblu, fie către Netflix în părți – sunt deplânse la Hollywood, unde o criză istorică a producției a lovit deja industria divertismentului.

Pierderea studioului, care a creat filme faimoase, de la Casablanca și Goodfellas la Batman și Harry Potter, înseamnă probabil mai multe concedieri și, cu siguranță, un cumpărător mai puțin pentru proiectele de film și televiziune.

Interviurile realizate de BBC cu zeci de actori, producători și echipe de filmare relevă o industrie care încearcă să aleagă răul cel mai mic: controlul exercitat de un gigant tehnologic acuzat că a distrus cinematografele (Netflix) sau de miliardari considerați prea apropiați de președintele Trump (Paramount).

„David Ellison este un miliardar de dreapta, susținător al lui Trump”, a spus un asistent despre CEO-ul Paramount Skydance, care este fiul miliardarului Larry Ellison, cofondator al Oracle și aliat apropiat al lui Trump.

„Netflix are o tradiție mult mai îndelungată de a nu se implica în detaliile producției”.

Dacă Netflix va obține acordul dorit, va cumpăra bijuteriile coroanei Warner Bros – studioul vechi de 102 ani, HBO și vasta sa arhivă de filme și emisiuni TV – lăsând rețelele TV tradiționale ale Warner, precum CNN, TNT Sports și Discovery, pentru un alt cumpărător.

Cine sprijină Paramount

Între timp, oferta ostilă de preluare a Warner Bros de către Paramount Skydance, în valoare de 108 miliarde de dolari, include sprijinul Arabiei Saudite, Abu Dhabi, Qatar și al unui fond înființat de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Aceasta a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea cenzurii și a intervenției excesive a guvernului. Președintele Trump a turnat gaz pe foc când a declarat că „este imperativ ca CNN să fie vândut”.

Tranzacția Warner Bros este cea mai recentă dintr-o lungă serie de schimbări majore la Hollywood de la începutul pandemiei.

Producțiile de film și televiziune s-au oprit în 2023, în timpul grevelor simultane ale actorilor și scenariștilor. Se pare că toată lumea din Hollywood lucra în 2022, deoarece studiourile și serviciile de streaming au intrat într-o perioadă de creativitate intensă după închiderea cauzată de Covid. Dar, odată cu încheierea grevelor, boom-ul producțiilor nu a mai revenit.

Consecințele au fost că multe companii media au fost nevoite să se închidă sau să fuzioneze.

Skydance Media, compania lui David Ellison, a cumpărat Paramount, un alt studio legendar de la Hollywood, la începutul verii, ceea ce a dus la pierderea a mii de locuri de muncă.

Când Warner Bros a scos la vânzare studioul, Paramount a lansat o campanie agresivă pentru a cumpăra compania. Dar studioul a anunțat în cele din urmă un acord provizoriu cu Netflix. Paramount, respinsă, s-a adresat direct acționarilor Warner Bros Discovery cu o ofertă ostilă de preluare pe care o consideră „superioară” acordului cu Netflix.

CEO-ul Warner Bros este „personajul negativ”

Indiferent dacă susțin Paramount, Netflix sau un alt potențial cumpărător, singurul lucru asupra căruia oamenii din Hollywood par să fie de acord este personajul negativ al acestei povești – CEO-ul Warner Bros Discovery, David Zaslav, care a câștigat 51,9 milioane de dolari anul trecut, în timp ce Warner Bros a pierdut peste 11 miliarde de dolari și acțiunile companiei au scăzut cu aproape 7%.

„Am văzut cum Warner Bros s-a luptat de când David Zaslav a devenit CEO și a dus compania la faliment”, spune un actor care și-a pierdut casa după ce nu a mai avut de lucru.

„Zaslav este exact ca Gordon Gekko – a venit, a distrus totul și a vândut totul”, spune un producător care lucra la Warner Bros. „A spus că va îmbogăți toți acționarii și că nu contează istoria acestui loc”.

Warner Bros a contestat această caracterizare

„Sub conducerea lui David și a echipei talentate de la WBD, în ultimii trei ani și jumătate, studioul și-a recâștigat poziția de lider cu o serie unică de filme bazate pe conținut original, a asistat la relansarea DC Universe sub o singură echipă de conducere unificată, cu un plan pe zece ani, iar serviciul de streaming a fost lansat la nivel global și a devenit profitabil pentru prima dată în istorie”, a declarat Robert Gibbs, șeful departamentului de comunicare al Warner.

„În fiecare dimineață, indiferent cât de mult îmi spun să rămân optimist, mă trezesc cu sentimentul că am eșuat în toate direcțiile”, spune un actor care acum este fără adăpost, împreună cu familia.

Alții nu sunt atât de siguri. Gigantul tehnologic a fost, fără îndoială, cel mai mare perturbator al industriei de când Warner Bros a fost pionierul „filmelor sonore” în 1927.

„Este înfricoșător”

„Cred că este un dezastru”, spune un distribuitor de filme, sub anonimat, deoarece lucrează cu Netflix. „Aceasta este o companie care spune deschis și cu mândrie că cinematografele nu mai sunt necesare. Este înfricoșător. Este un coșmar”.

Multe cinematografe din SUA refuză să difuzeze filmele Netflix din cauza strategiei lor de a difuza în primul rând prin streaming.

„Cel puțin în cazul Paramount, știm că filmele vor ajunge pe marile ecrane. Ei nu au distrus cinematografele”, a spus un producător care a lucrat pentru toate cele trei companii.