Prima pagină » Știri externe » Trump vrea ca CNN să aibă un nou proprietar și „ar trebui vândută” ca parte a oricărei tranzacții cu Warner Bros

Trump vrea ca CNN să aibă un nou proprietar și „ar trebui vândută” ca parte a oricărei tranzacții cu Warner Bros

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că este „imperativ” ca CNN să fie vândută ca parte a oricărei tranzacții ale Warner Bros. Discovery.
Trump vrea ca CNN să aibă un nou proprietar și „ar trebui vândută” ca parte a oricărei tranzacții cu Warner Bros
Donald Trump, în timpul dezbaterii prezidențiale de la CNN din 2024. Sursa: Hepta
Diana Nunuț
11 dec. 2025, 07:34, Știri externe

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că vrea ca postul CNN, pe care l-a acuzat de multe ori că serveşte interesele oponenţilor săi democraţi, să aibă un nou proprietar în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros. Discovery. Grupul american deţine CNN și face obiectul unei licitaţii între concurentul său Paramount Skydance şi gigantul de streaming Netflix.

Trump consideră că „persoanele care conduc CNN în prezent sunt fie corupte, fie incompetente” și că „CNN ar trebui vândută împreună cu toate celelalte”.

„Nu cred că ar trebui să li se mai încredințeze conducerea CNN. Așadar, cred că orice acord ar trebui să garanteze și să asigure că CNN face parte din acesta sau este vândută separat”, a adăugat Trump, potrivit NBC News.

Lupta pentru achiziția Warner Bros. Discovery

Săptămâna trecută, Netflix anunța că a ajuns la un acord cu Warner Bros. privind achiziția studiourilor și a diviziei de streaming. La începutul acestei săptămâni, însă, Paramount Skydance a venit cu o ofertă ostilă cu 17,6 miliarde de dolari mai mare decât cea înaintată de Netflix. De asemenea, Paramount dorește să cumpere Warner Bros Discovery în întregime, incluzând activele de cablu.

Donald Trump a declarat că Netflix ar putea întâmpina dificultăți în obținerea aprobărilor pentru tranzacția de 83 de miliarde de dolari prin care intenționează să preia Warner Bros.

„Au o cotă de piață foarte mare, iar când vor avea Warner Brothers, această cotă va crește mult”, a spus președintele SUA. „Ar putea fi o problemă”, a adăugat Trump.

Războiul lui Trump cu CNN

Trump s-a certat frecvent cu CNN din cauza modului în care acesta îl prezenta. În timpul primului său mandat, Casa Albă i-a revocat permisul de presă lui Jim Acosta, pe atunci corespondent CNN, după ce acesta l-a presat pe Trump cu privire la imigrație și ancheta consilierului special Robert Mueller asupra campaniei sale prezidențiale din 2016. După o scurtă bătălie în instanță, Casa Albă i-a restabilit accesul la presă lui Acosta.

De asemenea, în anul 2022, Trump a intentat un proces pentru calomnie, acuzând CNN că l-a defăimat prin afirmațiile false despre alegerile din 2020. Procesul a fost respins în mai puțin de un an, iar încercarea sa de a reînnoi cazul în acest an a fost respinsă de o curte de apel.

Recomandarea video

Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului
G4Media
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
Gandul
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor