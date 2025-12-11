Trump vrea ca CNN să aibă un nou proprietar și „ar trebui vândută” ca parte a oricărei tranzacții cu Warner Bros

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că vrea ca postul CNN, pe care l-a acuzat de multe ori că serveşte interesele oponenţilor săi democraţi, să aibă un nou proprietar în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros. Discovery. Grupul american deţine CNN și face obiectul unei licitaţii între concurentul său Paramount Skydance şi gigantul de streaming Netflix.

Trump consideră că „persoanele care conduc CNN în prezent sunt fie corupte, fie incompetente” și că „CNN ar trebui vândută împreună cu toate celelalte”.

„Nu cred că ar trebui să li se mai încredințeze conducerea CNN. Așadar, cred că orice acord ar trebui să garanteze și să asigure că CNN face parte din acesta sau este vândută separat”, a adăugat Trump, potrivit NBC News.

Lupta pentru achiziția Warner Bros. Discovery

Săptămâna trecută, Netflix anunța că a ajuns la un acord cu Warner Bros. privind achiziția studiourilor și a diviziei de streaming. La începutul acestei săptămâni, însă, Paramount Skydance a venit cu o ofertă ostilă cu 17,6 miliarde de dolari mai mare decât cea înaintată de Netflix. De asemenea, Paramount dorește să cumpere Warner Bros Discovery în întregime, incluzând activele de cablu.

Donald Trump a declarat că Netflix ar putea întâmpina dificultăți în obținerea aprobărilor pentru tranzacția de 83 de miliarde de dolari prin care intenționează să preia Warner Bros.

„Au o cotă de piață foarte mare, iar când vor avea Warner Brothers, această cotă va crește mult”, a spus președintele SUA. „Ar putea fi o problemă”, a adăugat Trump.

Războiul lui Trump cu CNN

Trump s-a certat frecvent cu CNN din cauza modului în care acesta îl prezenta. În timpul primului său mandat, Casa Albă i-a revocat permisul de presă lui Jim Acosta, pe atunci corespondent CNN, după ce acesta l-a presat pe Trump cu privire la imigrație și ancheta consilierului special Robert Mueller asupra campaniei sale prezidențiale din 2016. După o scurtă bătălie în instanță, Casa Albă i-a restabilit accesul la presă lui Acosta.

De asemenea, în anul 2022, Trump a intentat un proces pentru calomnie, acuzând CNN că l-a defăimat prin afirmațiile false despre alegerile din 2020. Procesul a fost respins în mai puțin de un an, iar încercarea sa de a reînnoi cazul în acest an a fost respinsă de o curte de apel.