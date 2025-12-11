Prima pagină » Știri externe » Europa accelerează achizițiile de sisteme Arbel pentru apărarea antidronă. Motivul pentru care tehnologia israeliană câștigă teren

Europa accelerează achizițiile de sisteme Arbel pentru apărarea antidronă. Motivul pentru care tehnologia israeliană câștigă teren

Interesul statelor europene pentru sisteme de apărare antidronă în Europa crește rapid, pe fondul proliferării dronelor pe frontul din Ucraina.
Europa accelerează achizițiile de sisteme Arbel pentru apărarea antidronă. Motivul pentru care tehnologia israeliană câștigă teren
Andrei Rachieru
11 dec. 2025, 08:20, Știri externe

Potrivit producătorului israelian Israel Weapon Industries (IWI), cel puțin zece țări de pe continent au achiziționat sau au solicitat informații despre sistemul Arbel, o tehnologie care transformă armele clasice în dispozitive eficiente pentru doborârea dronelor, scrie Business Insider.

Cerere în creștere pentru apărare antidronă în Europa

Reprezentantul IWI pentru Europa, Semion, afirmă că, până anul viitor, între 40% și 50% dintre statele europene ar putea utiliza sistemul Arbel sau ar putea fi în proces de achiziție.

Acest interes accelerat este determinat de valul de drone folosite intens de Rusia și Ucraina, în special dronele FPV, greu de neutralizat prin mijloace electronice tradiționale.

Cum funcționează sistemul Arbel și de ce este esențial pentru apărare antidronă în Europa

Arbel este un microcomputer de aproximativ 400 de grame, integrabil pe puști de asalt sau mitraliere ușoare. Sistemul analizează mișcările armei, presiunea pe trăgaci și poziția țintei, declanșând automat lovitura exact în momentul optim.

Poate doborî drone la 450 de metri ziua și 200 de metri noaptea, îmbunătățind considerabil șansele de succes în confruntările în care fracțiunile de secundă sunt decisive.

Competitori și alternative în cursa pentru apărare antidronă în Europa

Europa și Statele Unite investesc în sisteme similare, precum Smart Shooter sau tehnologiile AimLock, iar dronele interceptoare câștigă, de asemenea, teren. Totuși, avantajul Arbel constă în simplitatea utilizării și costurile reduse, aspecte esențiale pentru armatele care își adaptează rapid strategiile la evoluția conflictului din Ucraina.

Recomandarea video

Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului
G4Media
Adio, Nicușor Dan. Cine va fi noul președinte al României. Un celebru milionar a făcut dezvăluirea
Gandul
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport
Record de procese pentru malpraxis pe numele chirurgului Gheorghe Burnei. Ortopedul a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
Libertatea
Rețetă ciorbă economică | Cum să faci cea mai ieftină ciorbă cu carne, cu doar 9 lei (4 porții)
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor