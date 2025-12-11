Europa accelerează achizițiile de sisteme Arbel pentru apărarea antidronă. Motivul pentru care tehnologia israeliană câștigă teren

Potrivit producătorului israelian Israel Weapon Industries (IWI), cel puțin zece țări de pe continent au achiziționat sau au solicitat informații despre sistemul Arbel, o tehnologie care transformă armele clasice în dispozitive eficiente pentru doborârea dronelor, scrie Business Insider.

Cerere în creștere pentru apărare antidronă în Europa

Reprezentantul IWI pentru Europa, Semion, afirmă că, până anul viitor, între 40% și 50% dintre statele europene ar putea utiliza sistemul Arbel sau ar putea fi în proces de achiziție.

Acest interes accelerat este determinat de valul de drone folosite intens de Rusia și Ucraina, în special dronele FPV, greu de neutralizat prin mijloace electronice tradiționale.

Cum funcționează sistemul Arbel și de ce este esențial pentru apărare antidronă în Europa

Arbel este un microcomputer de aproximativ 400 de grame, integrabil pe puști de asalt sau mitraliere ușoare. Sistemul analizează mișcările armei, presiunea pe trăgaci și poziția țintei, declanșând automat lovitura exact în momentul optim.

Poate doborî drone la 450 de metri ziua și 200 de metri noaptea, îmbunătățind considerabil șansele de succes în confruntările în care fracțiunile de secundă sunt decisive.

Competitori și alternative în cursa pentru apărare antidronă în Europa

Europa și Statele Unite investesc în sisteme similare, precum Smart Shooter sau tehnologiile AimLock, iar dronele interceptoare câștigă, de asemenea, teren. Totuși, avantajul Arbel constă în simplitatea utilizării și costurile reduse, aspecte esențiale pentru armatele care își adaptează rapid strategiile la evoluția conflictului din Ucraina.