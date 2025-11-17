Europa nu e pregătită pentru drone rusești: greșeală istorică

Europa se străduiește să-și consolideze apărarea împotriva dronelor.

Decizia vine după ce avioanele NATO au doborât drone rusești deasupra Poloniei în septembrie.

Europa nu este pregătită pentru amenințarea cu drone rusești

„De ce ne-a luat mai mult de doi ani și provocarea rusă cu drone împotriva Poloniei, dar și împotriva statelor baltice și României, pentru a înțelege că nu suntem pregătiți? Nu suntem pregătiți să detectăm dronele rusești și să le distrugem cu mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor”, a declarat Kubilius într-un discurs la Vilnius, potrivit AFP.

NATO a trimis întăriri pe flancul său estic. Alianța desfășoară mai multe sisteme de apărare împotriva dronelor în urma incidentului din Polonia.

UE – sistem de apărare împotriva dronelor rusești

UE a declarat că dorește să construiască un sistem de apărare împotriva dronelor. Cu toate acestea, detaliile rămân în schimbare. Orice plan va dura probabil ani de zile.

Kubilius a insistat că națiunile europene trebuie să recupereze decalajul. Pe măsură ce încearcă să facă acest lucru, ele trebuie să includă Ucraina și armata sa experimentată ca parte esențială a sistemului lor de apărare mai larg. Armata ucraineană este formată din aproximativ 800.000 de soldați.

Kubilius: excluderea Ucrainei ar fi o „greșeală istorică”

„Dacă nu facem acest lucru, vom comite o greșeală istorică care ne va slăbi. Și care va slăbi Ucraina”, a spus Kubilius.

Comisarul UE pentru apărare a subliniat că experiența Ucrainei în lupta împotriva dronelor rusești este esențială. Capacitățile „testate în luptă” ale armatei ucrainene ar putea ajuta Europa să își consolideze apărarea.

Graba de a consolida apărarea UE vine în contextul unor avertismente serioase. Agențiile de informații europene avertizează că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să atace o țară NATO în următorii ani. Acest scenariu ar putea deveni realitate dacă războiul din Ucraina se va încheia.