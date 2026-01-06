Schimb de focuri la palatul prezidențial din Venezuela pe fondul unui val de drone

O sursă guvernamentală a declarat că dronele neidentificate care au zburat aproape de palat au determinat intervenția forțelor de securitate.

Videoclipuri distribuite pe rețelele sociale arată ceea ce par a fi gloanțe trase către o țintă nevăzută, mobilizând un număr mare de forțe de ordine în jurul palatului.

„Sunau ca niște detonări. Nu a fost la fel de tare ca ce se întâmplă înainte, cum ar fi sâmbătă cu exploziile. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să văd dacă zburau avioane pe cer, dar nu erau. Am văzut doar două lumini roșii pe cer. A durat cam un minut. Toată lumea se uita pe fereastră să vadă dacă era vreun avion sau ce se întâmpla.”, a transmis un locuitor din apropierea palatului prezidențial.

Evenimentul nu a fost comentat, până în prezent, de oficiali ai guvernului venezuelean.