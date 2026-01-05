Ucraina a omologat peste 500 de modele de drone pentru uz militar în 2025

Potrivit ministrului Apărării, Denys Shmyhal, în 2025 Ucraina a omologat peste 1.300 de modele noi de arme și echipamente militare produse pe plan intern, cu 25% mai multe față de anul precedent.

Dintre acestea, peste 550 sunt vehicule aeriene fără pilot, alături de peste 270 de tipuri de muniție, mai mult de 50 de sisteme auto, 11 vehicule blindate și 13 tipuri de arme de calibru mic, notează publicația News.az.

Shmyhal a subliniat că dezvoltarea industriei naționale de apărare reprezintă o prioritate strategică, iar achizițiile statului acoperă în prezent aproximativ 76% din necesarul de armament pentru front.

La rândul său, premierul Iulia Svyrydenko a declarat că peste jumătate din armamentul folosit de Forțele Armate ale Ucrainei este produs local, ceea ce reflectă creșterea capacităților tehnologice și a gradului de autonomie militară al țării în contextul conflictului în desfășurare.