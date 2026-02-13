Fondul de reconstrucție privind Ucraina are succes. Peste 60 de oferte, depuse într-o lună

Peste 60 de oferte au fost primite pentru fondul de reconstrucție Ucraina-SUA, potrivit Sky News.

Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a oferit o actualizare privind fondul de investiții pentru reconstrucție al țării, în timp ce liderii politici se reunesc la Conferința de Securitate de la München. Ea a spus că fondul a primit peste 60 de oferte de proiecte în prima lună de acceptare a cererilor.

„Scopul nostru este să semnăm primele trei acorduri de investiții până la sfârșitul anului 2026. Fondul va acorda prioritate proiectelor care pot mobiliza capital suplimentar și pot genera cel mai mare impact pe termen lung pentru economia Ucrainei”, a explicat Yulia Svyrydenko.

Fondul a fost înființat ca parte a unui acord privind mineralele semnat de Ucraina și SUA în aprilie. Acesta se concentrează pe investiții în minerale critice și alte sectoare strategice.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Reuters că se așteaptă ca fondul să ajungă la 200 de milioane de dolari până la sfârșitul anului. Oficialii ucraineni doresc să anunțe primele trei proiecte în acest an.