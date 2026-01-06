Indicii că SUA au folosit drone kamikaze în operațiunea militară din Venezuela

Mai multe clipuri video filmate de martori în Venezuela oferă indicii puternice că armata Statelor Unite a utilizat drone kamikaze în cadrul unei operațiuni militare recente, cunoscută sub numele de „Operation Absolute Resolve”.

Înregistrările surprind un sunet ascuțit, specific acestui tip de drone, urmat imediat de explozii, un tipar cunoscut din conflicte armate recente, potrivit agenției TWZ.

Potrivit experților militari, semnătura acustică surprinsă în imagini seamănă cu cea a dronelor de atac cu sens unic, propulsate de motoare mici cu elice, utilizate în ultimii ani în mai multe zone de conflict.

Aceste drone se autodistrug la impact și sunt folosite atât pentru lovirea țintelor, cât și pentru a forța activarea sistemelor de apărare antiaeriană.

Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al SUA a refuzat să comenteze oficial detalii legate de folosirea dronelor în timpul misiunii, iar alte structuri militare americane nu au oferit clarificări suplimentare.

Cu toate acestea, șeful Statului Major Interarme a confirmat public utilizarea mai multor drone pilotate de la distanță pentru neutralizarea apărării aeriene venezuelene și pentru protejarea forțelor implicate în operațiune.

Analiștii militari consideră că operațiunea ar putea marca prima utilizare reală a unei noi generații de drone americane de atac cu rază lungă, dezvoltate în ultimii ani ca răspuns la proliferarea acestor sisteme în conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Forțele speciale americane se află în avangarda acestui program, care urmărește extinderea rapidă a capacităților de lovire fără pilot.

Dronele ar fi putut avea mai multe roluri, de la distrugerea directă a țintelor militare și a vehiculelor blindate, până la perturbarea comunicațiilor și identificarea sistemelor radar mobile.

În timpul operațiunii, mai multe obiective militare din Caracas au fost lovite, inclusiv echipamente de la o bază strategică, precum și noduri de comunicații.

Deși autoritățile americane nu confirmă explicit folosirea dronelor kamikaze, experții spun că dovezile video și contextul operațional indică o schimbare semnificativă în modul de desfășurare a operațiunilor militare moderne ale SUA.