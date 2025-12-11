Prima pagină » Știrile zilei » Mai multe corturi din Khan Younis au fost evacuate din cauza furtunii Byron

Echipele Protecției Civile din Gaza au evacuat 14 corturi inundate de ploi în Khan Younis, relocând familiile strămutate afectate de furtuna Byron.
Sursa foto: Hassan Jedi / Anadolu/ABACAPRESS.COM
11 dec. 2025, 08:08, Știri externe

Protecția Civilă palestiniană a anunțat că echipele sale din sudul Fâșiei Gaza au evacuat 14 corturi inundate de apa pluvială în mai multe zone din Khan Younis, pe fondul condițiilor meteo severe generate de furtuna Byron.

Disperați de cantitățile mari de apă și de deteriorarea adăposturilor improvizate, locuitorii strămutați au fost mutați în alte locații considerate mai sigure.

Autoritățile au precizat că intervenția a fost îngreunată de drumurile nisipoase și noroioase, însă echipajele au reușit și eliberarea a două mașini blocate.

Resursele limitate și accesul dificil au complicat operațiunile de salvare, dar echipele de intervenție au continuat acțiunile pentru a preveni alte incidente în zonele afectate de inundații, precizează Al Jazeera.

