Premierul Netanyahu anunță că a doua fază a armistițiului din Gaza este aproape gata și că ar urma o întâlnire cu Trump

„Voi avea discuții foarte importante la sfârșitul lunii despre cum să mă asigur că a doua fază va fi realizată”, a transmis duminică, șeful guvernului de la Ierusalim, într-o conferință de presă susținută alături de cancelarul german Merz.

Netanyahu a precizat că întâlnirea va fi dedicată analizării „oportunităților de pace” și modalităților prin care poate fi eliminată conducerea Hamas în Gaza.

În continuare au loc negocieri pentru implementarea planului american destinat să pună capăt războiului de doi ani din Gaza și să restructureze guvernarea enclavei palestiniene.

La 10 octombrie a intrat în vigoare un armistițiu, iar perioada următoare a văzut o scădere a violențelor. De asemenea, Hamas a returnat Israelului 20 de ostatici în viață și 27 de rămățițe, un corp fiind în continuare în Gaza. Autoritățile israeliene au eliberat aproximativ 2.000 de deținuți și prizonieri palestinieni.