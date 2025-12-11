O arenă romană în care au fost lupte cu gladiatori este modernizată pentru a găzdui evenimente de la Jocurile Olimpice

Arena romană antică din Verona va fi renovată și va deveni mai accesibilă persoanelor cu dizabilități înainte de Jocurile Olimpice de la Milano Cortina din 2026. Arena va găzdui atât ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, cât și ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice.

Construită de romani în secolul I, Arena din Verona a fost concepută pentru lupte de gladiatori și vânătoare de animale exotice. În Evul Mediu, arena a fost folosită ca piață, iar recent a devenit locul de desfășurare a unui renumit festival de operă.

În niciuna dintre transformările anterioare, impunătoarea structură nu a fost făcută accesibilă persoanelor cu dizabilități. În plus, unele elemente de siguranță ale clădirii sunt într-o stare precară. De aceea, autoritățile au decis să modernizeze arena.

Arena antică va găzdui evenimente de amploare

Cu decenii mai veche decât Colosseumul roman, arena din Verona va găzdui aproximativ 11.000 de persoane la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice din 22 februarie și aproape 10.000 la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice din 6 martie.

„Acesta este un monument antic vechi de aproximativ 2.000 de ani, care rămâne activ și găzduiește public. Cu ocazia Jocurilor Olimpice am reconsiderat mai multe aspecte logistice, inclusiv facilitarea intrării și ieșirii, tocmai pentru că va găzdui evenimente majore cu mii de oameni”, a declarat arhitectul Giulio Fenyves, al cărui studio din Milano a proiectat modificările, potrivit AP.

Renovarea face parte dintr-un proiect de 18 milioane de euro care îmbunătățește accesibilitatea pentru întreaga zonă din jurul Arenei. Lucrarea este atent supravegheată de oficiali guvernamentali responsabili de infrastructura olimpică și protecția monumentelor.

Lucrările includ transformarea unui trotuar pe o distanță de un kilometru de la gara principală din Verona până la Arena într-o alee accesibilă pentru scaunele cu rotile și cărucioarele pentru bebeluși. De asemenea, se vor amenaja piste pentru biciclete. În interior vor fi montate balustrade și un lift. Toate modificările vor fi realizate astfel încât să nu afecteze aspectul antic al clădirii și al zonei.