Prima pagină » Știri externe » O arenă romană în care au fost lupte cu gladiatori este modernizată pentru a găzdui evenimente de la Jocurile Olimpice

O arenă romană în care au fost lupte cu gladiatori este modernizată pentru a găzdui evenimente de la Jocurile Olimpice

O arenă romană în care au fost organizate lupte cu gladiatori și cu animale exotice este modernizată. Este vorba despre arena antică din Verona. Aceasta va găzdui evenimente de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026.
O arenă romană în care au fost lupte cu gladiatori este modernizată pentru a găzdui evenimente de la Jocurile Olimpice
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
11 dec. 2025, 08:56, Economic

Arena romană antică din Verona va fi renovată și va deveni mai accesibilă persoanelor cu dizabilități înainte de Jocurile Olimpice de la Milano Cortina din 2026. Arena va găzdui atât ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, cât și ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice.

Construită de romani în secolul I, Arena din Verona a fost concepută pentru lupte de gladiatori și vânătoare de animale exotice. În Evul Mediu, arena a fost folosită ca piață, iar recent a devenit locul de desfășurare a unui renumit festival de operă.

În niciuna dintre transformările anterioare, impunătoarea structură nu a fost făcută accesibilă persoanelor cu dizabilități. În plus, unele elemente de siguranță ale clădirii sunt într-o stare precară. De aceea, autoritățile au decis să modernizeze arena.

Arena antică va găzdui evenimente de amploare

Cu decenii mai veche decât Colosseumul roman, arena din Verona va găzdui aproximativ 11.000 de persoane la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice din 22 februarie și aproape 10.000 la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice din 6 martie.

„Acesta este un monument antic vechi de aproximativ 2.000 de ani, care rămâne activ și găzduiește public. Cu ocazia Jocurilor Olimpice am reconsiderat mai multe aspecte logistice, inclusiv facilitarea intrării și ieșirii, tocmai pentru că va găzdui evenimente majore cu mii de oameni”, a declarat arhitectul Giulio Fenyves, al cărui studio din Milano a proiectat modificările, potrivit AP.

Renovarea face parte dintr-un proiect de 18 milioane de euro care îmbunătățește accesibilitatea pentru întreaga zonă din jurul Arenei. Lucrarea este atent supravegheată de oficiali guvernamentali responsabili de infrastructura olimpică și protecția monumentelor.

Lucrările includ transformarea unui trotuar pe o distanță de un kilometru de la gara principală din Verona până la Arena într-o alee accesibilă pentru scaunele cu rotile și cărucioarele pentru bebeluși. De asemenea, se vor amenaja piste pentru biciclete. În interior vor fi montate balustrade și un lift. Toate modificările vor fi realizate astfel încât să nu afecteze aspectul antic al clădirii și al zonei.

Recomandarea video

Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului
G4Media
Adio, Nicușor Dan. Cine va fi noul președinte al României. Un celebru milionar a făcut dezvăluirea
Gandul
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport
Record de procese pentru malpraxis pe numele chirurgului Gheorghe Burnei. Ortopedul a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
Libertatea
Rețetă ciorbă economică | Cum să faci cea mai ieftină ciorbă cu carne, cu doar 9 lei (4 porții)
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor