A început ștafeta torței pentru Jocurile Olimpice de Milano-Cortina

Startul ștafetei a fost dat sâmbătă, cu exact două luni înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.

Paltrinieri a purtat torța pe pista stadionului Stadio dei Marmi din Foro Italico.

Torța va parcurge un traseu de 12.000 de kilometri care va străbate toate cele 110 provincii italiene înainte să ajungă la stadionul San Siro din Milano pentru ceremonia de deschidere.

În total, torța va fi purtată de 10.001 oameni.

Sâmbătă, torța va fi purtată în Roma și de jucătorul de tenis Matteo Berrettini, fostul jucător NBA Andrea Bargnani și fostul pilot de motociclete Max Biaggi.

Ștafeta torței, care include 60 de festivități în diferite orașe, va ajunge la Napoli de Crăciun și la Bari de Revelion.

În 11 ianuarie va ajunge la Torino, gazda Jocurilor Olimpice din 2006.

Torța va ajunge la Verona pe 18 ianuarie și va trece prin Cortina d’Ampezzo pe 26 ianuarie, la 70 de ani de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 1956, care a avut loc în stațiunea din Dolomiți.

Jocurile Olimpice se vor desfășura pe o suprafață mare din nordul Italiei, iar ceremonia va fi urmărită în patru locuri diferite, printre care Livigno (unde se vor disputa probele de snowboarding și schi freestyle) și Predazzo (sărituri cu schiurile).

Probele de patinaj vor avea loc la Milano, cele de schi alpin masculin la Bormio, iar probele de schi alpin feminin și curling la Cortina.