Italia a primit flacăra olimpică pentru Jocurile de iarnă Milano–Cortina 2026

Evenimentul a fost unul restrâns din cauza avertizărilor de ploi torențiale, la fel ca ceremonia de aprindere a torței olimpice de săptămâna trecută, în vechea Olympia.

Giovanni Malagò, șeful comitetului de organizare Milano–Cortina, a primit torța aprinsă în arena de marmură, cu puțin peste două luni înainte de deschiderea oficială de pe 6 februarie.

„Italia este mândră de moștenirea sa olimpică, în timp ce ne pregătim să scriem următorul capitol al poveștii noastre olimpice”, a declarat Malagò, în fața unui număr redus de oficiali și spectatori.

Italia – un adevărat reper în sporturile de iarnă – a mai găzduit ultima dată Jocurile Olimpice de iarnă în 2006, la Torino.

„Va fi o aventură incredibilă de 63 de zile. După două decenii de așteptare, flacăra olimpică se întoarce în Italia”, a spus Malagò.

Jasmine Paolini duce flacăra olimpică la Roma

Campioana olimpică la tenis în proba de dublu, Jasmine Paolini, a fost una dintre ultimele persoane care au purtat torța în Grecia, după o ștafetă de nouă zile ce a urmat aprinderii flăcării olimpice la 26 noiembrie.

Flacăra olimpică va ajunge la Roma în cursul zilei de joi, iar pe 6 decembrie va porni din Stadio dei Marmi într-o călătorie de 12.000 de kilometri prin toate cele 20 de regiuni și 110 provincii ale Italiei. Torța va trece prin 60 de orașe și 300 de localități, purtată de 10.001 persoane.

Ștafeta va include opriri în fața unor simboluri ale Italiei – Colosseumul din Roma, Canal Grande din Veneția, precum și trasee prin orașe din sud, precum Palermo și Napoli, pentru a stimula interesul în zone mai puțin asociate sporturilor de iarnă.

Torța va ajunge la Cortina d’Ampezzo pe 26 ianuarie 2026, exact la 70 de ani de la deschiderea Jocurilor Olimpice din 1956 organizate în aceeași localitate. Parcursul se va încheia pe 6 februarie 2026, la ceremonia de deschidere găzduită pe stadionul San Siro din Milano.