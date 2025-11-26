Torța olimpică a fost aprinsă cu 72 de zile înainte de startul Jocurilor Olimpice și cu 100 de zile înainte de Jocurile Paralimpice.

Ca și înaintea edițiilor Los Angeles 1984, Tokyo 2020 și Beijing 2022, evenimentul s-a desfășurat fără public.

Ceremonia a început cu interpretarea imnurilor olimpic, italian și grec de către un cor al Școlii Italiene din Atena, continuând cu recitarea poemului „Lumina Olympiei”, de Takis Doxas, de către actorul Ioannis Stankoglou.

Au urmat discursurile primarului orașului Olympia, Aristidis Panagiotopoulos, ale președintelui Fundației Milano–Cortina 2026, Giovanni Malagò, ale președintei CIO, Kirsty Coventry, și ale președintelui Comitetului Olimpic Elen, Isidoros Kouvelos.

Torța olimpică – traseu

Torța va fi transportată de 450 de purtători pe un traseu de 2200 km în Grecia, timp de nouă zile, trecând prin 12 zone montane și stațiuni de schi importante. Pe 4 decembrie, flacăra va ajunge pe stadionul Panathenaic din Atena, unde va fi predată delegației italiene.

Ștafeta italiană va începe pe 6 decembrie de la Stadio dei Marmi din Roma și va parcurge 12.000 km în 63 de zile, cu 10.001 purtători, trecând prin peste 60 de orașe, toate cele 107 provincii italiene și peste 300 de localități.

Primul purtător al torței a fost canotorul grec Petros Gkaidatzis, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, care l-a înlocuit pe schiorul Alexandros „AJ” Ginnis, aflat în recuperare după o accidentare. Gkaidatzis a predat torța campionului olimpic la gimnastică Dimosthenis Tampakos, apoi canotorilor Nikolaos Skiathitis, Ioannis Tsilis și Stergios Papachristos.

Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026 vor avea loc între 6 și 22 februarie 2026.