Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin ruinele orașului Pompeii, în cadrul ștafetei pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina.
Iulian Moşneagu
22 dec. 2025, 22:16, Sport

Actorul Jackie Chan a fost luni unul dintre purtătorii torței olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026, traversând ruinele orașului antic Pompeii, în sudul Italiei. Traseul zilei a inclus și Coasta Amalfi, potrivit AP.

Pompeii este un oraș roman antic, îngropat sub cenușă și lavă în anul 79 d.Hr., în urma erupției vulcanului Vezuviu.

 

Marți, ștafeta torței olimpice continuă la Napoli, unde foștii internaționali italieni Fabio Cannavaro și Ciro Ferrara vor purta flacăra olimpică, înainte de pauza programată cu ocazia Crăciunului.

Torța va parcurge un traseu de 12.000 de kilometri care va străbate toate cele 110 provincii italiene înainte să ajungă la stadionul San Siro din Milano pentru ceremonia de deschidere.

În total, torța va fi purtată de 10.001 oameni.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 vor avea loc în perioada 6–22 februarie 2026 și vor fi găzduite de orașele Milano și Cortina d’Ampezzo.

