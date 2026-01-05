Premieră. Un sport nou va fi la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Un sport va debuta la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, potrivit AP. Se numește schi-alpinism și include sprint în urcare cu bocanci și schiuri. Concurenții folosesc piei de focă pentru a avea aderență la urcare, apoi le îndepărtează de pe bocanci pentru a face coborâri de mare viteză, pe trasee cu secțiuni abrupte, stânci și gheață.

Proba de schi-alpinism este foarte rapidă având curse de sprint care durează aproximativ 3 minute. La Olimpiadă vor fi probe de sprint masculin și feminin, precum și o ștafetă mixtă. În timpul curselor pot fi stabilite sancțiuni pentru comportament nepotrivit, conduită nesportivă, erori tehnice și echipament lipsă. Penalizările variază de la descalificare până la prelungirea timpului.

Un sport nou cu campioni din Elveția și Spania

Actualii campioni la schi alpinism sunt elvețiana Marianne Fatton și spaniolul Oriol Cardona Coll. O altă favorită este franceza Emily Harrop, care a câștigat o probă de test chiar în fața lui Fatton. Cursele vor avea loc la Bormio, la Centrul de Schi Stelvio, pe 19 februarie. Competiția de ștafetă mixtă va avea loc două zile mai târziu. Câștigătorii vor fi primii medaliați la schi alpinism de la Jocurile Olimpice.

Deși nu este popular, sportul are rădăcini care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Totuși, primul campionat mondial de schi alpinism a avut loc în Franța în 2002. Sportul este prezidat de Federația Internațională de Schi Alpinism (ISMF), care reprezintă 55 de federații naționale de pe cinci continente. Sportul a fost prezent și Jocurile Olimpice de iarnă pentru tineret din 2020 de la Lausanne. De asemenea, este propus pentru a fi inclus în programul Jocurilor de iarnă din 2030.

Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se vor desfășura între 6 și 22 februarie 2026.