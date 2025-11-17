CIO anunță traseul complet al ștafetei Torței Olimpice pentru Milano Cortina 2026: 12.000 km traversați prin toate provinciile Italiei

Potrivit comunicatului organizatorilor, itinerariul acoperă 12.000 de kilometri și va ajunge în toate cele 110 provincii italiene.

Flacăra olimpică va fi aprinsă pe 26 noiembrie la Olympia, Grecia, iar pe 4 decembrie va fi predată Italiei în cadrul ceremoniei tradiționale din Atena.

Sosirea oficială în Roma este programată pentru 6 decembrie, dată la care va porni ștafeta pe teritoriul italian, menită să includă orașe de patrimoniu, situri UNESCO, regiuni rurale și zone simbol ale rezilienței, precum Amatrice sau districtul Scampia din Napoli.

„Fiecare pas al ștafetei va reaminti lumii puterea sportului de a construi punți și de a depăși bariere”, a declarat Giovanni Malagò, președintele Fundației Milano Cortina 2026, se arată în comunicatul organizatorilor.

Traseul, conceput în urma unui efort logistic de peste doi ani, va fi parcurs de un convoi de circa 200 de metri, care va avansa cu aproximativ 4 km/h. Fiecare etapă se va încheia cu aprinderea cazanului olimpic în orașul-gazdă al zilei, în cadrul unei ceremonii publice.

Traseul include locuri emblematice ale Italiei, precum Colosseumul, Fontana di Trevi, Domul din Milano și Marele Canal din Veneția, dar și zone simbol ale rezilienței, precum Amatrice și cartierul Scampia din Napoli.

Potrivit organizatorilor, flacăra va ajunge la Napoli în perioada Crăciunului, va întâmpina Anul Nou la Bari și va reveni la Cortina d’Ampezzo pe 26 ianuarie 2026, la 70 de ani de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 1956.

Printre momentele speciale ale ștafetei se numără ascensiunea până la Punta Gnifetti, pe masivul Monte Rosa (4.554 m), o oprire la Cascada Marmore, parcurgerea Coastei Amalfi și trecerea pe Marele Canal din Veneția.

Ștafeta se va încheia pe 6 februarie 2026, odată cu intrarea flăcării în stadionul San Siro din Milano, în ajunul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.