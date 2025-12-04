SUA acordă prioritate vizelor pentru fanii care călătoresc pentru Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice

Într-o serie de telegrame trimise săptămâna aceasta tuturor misiunilor diplomatice americane, obținute de Associated Press, Departamentul de Stat a declarat că cererile de viză pentru oamenii de afaceri care iau în considerare „investiții semnificative” în Statele Unite ar trebui să fie prioritare, alături de cererile celor care doresc să călătorească „pentru evenimente sportive majore care prezintă excelența americană”.

Este cea mai recentă măsură luată de administrația președintelui Donald Trump pentru a combate migrația și vizitele în SUA. Însă, având în vedere evenimentele sportive majore planificate în Statele Unite, administrația dorește să se asigure că fanii vor putea participa la aceste competiții. Aceste politici beneficiază de o atenție sporită înaintea Campionatului Mondial.

Luna trecută, Trump a anunțat o nouă inițiativă, denumită „FIFA Pass”, pentru străinii care călătoresc în SUA pentru Cupa Mondială, care le va permite să obțină mai repede interviuri pentru vize. Cu toate acestea, el i-a încurajat în continuare să solicite vizele „imediat”.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că administrația a trimis peste 400 de funcționari consulari suplimentari în întreaga lume pentru a gestiona cererile de vize pentru Cupa Mondială și că, în aproximativ 80% din glob, călătorii care se îndreaptă spre SUA pot obține o programare pentru viză în termen de 60 de zile.

O altă telegramă trimisă tuturor ambasadelor și consulatelor a stabilit noi criterii pentru examinarea cererilor de viză H-1B, instruind diplomații să „fie atenți” la cei care ar fi putut fi sau sunt „responsabili sau complici la cenzurarea americanilor” online și în alte locuri.

Aceste vize permit companiilor americane să aducă persoane cu competențe tehnice greu de găsit în Statele Unite.