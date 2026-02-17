Prima pagină » Sport » Prezervative de la Jocurile Olimpice, vândute cu peste 100 de euro pe Vinted după penuria din satele sportivilor

Prezervative de la Jocurile Olimpice, vândute cu peste 100 de euro pe Vinted după penuria din satele sportivilor

După doar trei zile de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, satele olimpice au rămas fără prezervative. Unii au văzut o oportunitate de afaceri și le revând la prețuri uriașe pe platformele online.
Potrivit Corriere della Sera, prezervativele de la JO 2026 se vând cu până la 105 euro pe Vinted. Site-ul a devenit locul unde unii caută să profite de penurie.

Inițial existau 18.000 de prezervative în stoc în satele olimpice. Cele 15.000 pentru bărbați s-au epuizat rapid. Cele 3.000 pentru femei sunt încă disponibile.

Valentine’s Day în plină desfășurare

Mark Adams, purtătorul de cuvânt al Comitetului Olimpic Internațional, a explicat situația: „10.000 au fost folosite pentru 2.800 de sportivi, puteți face calculul. Acest lucru arată clar că Valentine’s Day este în plină desfășurare în sat”.

Calculul simplu arată o medie de peste trei prezervative pe sportiv în doar trei zile de competiție.

Reaprovizionare de urgență

Pentru a remedia problema, COI a prevăzut o reaprovizionare rapidă. Luni au fost distribuite 5.000 de prezervative noi în diferite sate olimpice.

Cantitatea este mult mai mică decât la ediția precedentă. La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, au fost distribuite 200.000 de prezervative pentru bărbați.

Diferența uriașă se explică prin numărul mult mai mare de sportivi participanți la JO de vară comparativ cu cele de iarnă.

Un fenomen tradițional olimpic

Distribuirea gratuită de prezervative la Jocurile Olimpice este o practică consacrată. Organizatorii vor să promoveze sexul protejat în rândul sportivilor care locuiesc împreună în satele olimpice.

Consumul rapid la Milano-Cortina confirmă tradiția potrivit căreia satele olimpice devin locuri de socializare intensă între sportivi din întreaga lume.

