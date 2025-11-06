Arena romană din Verona va găzdui ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă

Jocurile vor începe pe 6 februarie şi sunt co-găzduite de oraşul Milano şi staţiunea alpină Cortina d’Ampezzo, cu evenimente răspândite pe o suprafaţă mare din nordul Italiei.

Ceremonia de închidere va avea loc pe 22 februarie.

„Pentru prima dată în istorie, o ceremonie olimpică va avea loc într-un sit al Patrimoniului Mondial: Arena di Verona”, a declarat Giovanni Malago, preşedintele comitetului de organizare Milano Cortina 2026, adăugând că evenimentul va combina „sportul, arta şi cultura într-o celebrare a frumuseţii italiene”.

Celebrul dansator italian Roberto Bolle va participa la ceremonia intitulată „Frumuseţea în acţiune”.

Arena din Verona găzduieşte adesea concerte în aer liber, conform Reuters.