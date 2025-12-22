Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă

Ingrediente:

Pentru aluat: 1 kg făină, 500 ml lapte călduț, 50 g drojdie proaspătă, 250 g zahăr, 200 g unt topit, 5 ouă, 1 linguriță sare, coaja rasă de la 2 lămâi, 1 plic zahăr vanilat.

Pentru umplutură: 300 g nucă măcinată, 200 g zahăr, 100 ml lapte, 2 linguri cacao, 50 g stafide (opțional), 1 linguriță esență de rom.

Pentru uns: 1 ou bătut.

Mod de preparare:

Dizolvați drojdia în 100 ml lapte călduț, adăugați o lingură de zahăr și două de făină și lăsați 10-15 minute să se activeze. Cerneți făina și adăugați sarea, zahărul, zahărul vanilat și coaja de lămâie. Turnați ouăle, laptele și drojdia activată. Frământați până obțineți un aluat elastic și omogen, apoi încorporați untul topit. Acoperiți aluatul și lăsați-l să crească 1-2 ore, până își dublează volumul. Amestecați nuca cu zahărul, cacaoa și laptele, apoi adăugați esența de rom și stafidele. Împărțiți aluatul în două, întindeți fiecare bucată, umpleți cu compoziția de nucă și rulați. Așezați în forme unse cu unt. Lăsați cozonacii să mai crească 30-40 de minute. Preîncălziți cuptorul la 180°C, ungeți cozonacii cu ou bătut și coaceți 45-50 de minute. Dacă se rumenesc prea repede, acoperiți cu folie de aluminiu.

Sfaturi: Lăsați cozonacii să se răcească complet înainte de a-i felia. Sunt ideali alături de un ceai sau un pahar de lapte cald.