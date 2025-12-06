Campioana României la baschet masculin are un nou antrenor secund

U-BT Cluj-Napoca a anunțat că Giannis Koukos îl va înlocui pe scoțianul Alexander Geddes pe postul de antrenor secund.

„Scoțianul s-a alăturat staff-ului condus de Mihai Silvășan la începutul actualei stagiuni, însă, din cauza unor probleme cu viza de ședere, este nevoit să renunțe la funcția ocupată în cadrul clubului nostru”, a transmis clubul într-un comunicat.

Giannis Koukos este la prima experiență pe banca tehnică a unei echipe masculine din România. În ultimii ani a activat în baschetul feminin, pregătindu-le în țara natală între 2010 și 2016 pe Apollon Ptolemaidos, GS Iraklis Salnic, AE Pylaias și AMS Anagenisi Neou Rysiou. Au urmat trei ani în Germania, unde a câștigat medalia de bronz în Cupa Germaniei alături de BG74 Veilchen Ladies și a terminat pe primul loc în grupa Nordului în Bundesliga, în sezonul 2016-2017.

Din 2019 până în prezent, Koukos a pregătit echipa feminină a Clubului Sportiv Universitatea Cluj-Napoca, cu care a ajuns într-o finală de Cupa României.

El a fost selectat în urmă cu doi ani de Federația Română de Baschet să pregătească naționala feminină U20 a României, alături de care a participat vara aceasta la Campionatul European U20 Divizia B, desfășurat în Ungaria. Giannis Koukos a făcut parte și din staff-ul echipei naționale de senioare a României, ocupând postul de antrenor secund, în perioada 2023-2024.

„Sunt onorat să mă alătur echipei UBT ca antrenor asistent. Obiectivul meu este să contribui la succesul echipei susținând viziunea antrenorului principal Mihai Silvășan, ajutând jucătorii să își dezvolte abilitățile și aducând tot ceea ce este necesar la fiecare antrenament și meci. Sunt entuziasmat să fac parte din acest grup și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Giannis Koukos.