Prima pagină » Sport » U-BT Cluj-Napoca obține a cincea victorie în Eurocup, în deplasare, la Salonic

Campiona României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a obținut joi seara a cincea victorie în actualul sezon al Eurocup, în deplasare, la Aris Salonic.
Foto: Facebook/UBT
Cosmin Pirv
04 dec. 2025, 22:45, Sport

A fost ultima etapă a turului din EuroCup, în care U-BT a strâns cinci victorii și patru înfrângeri.

Este a cincea victorie din tot atâtea partide ale clujenilor împotriva formației din Salonic, toate în Eurocup.

La pauză, scorul a fost 41-38 în favoarea gazdelor, dar clujenii au revenit în repriza a doua, pe care au dominat-o.

Australianul Mitchell Creek a marcat cele mai multe puncte pentru clujeni (22), fiind urmat de Iverson Molinar (18) și Daron Russell (16).

Pentru echipa din Grecia, Danilo Andusic și Amine Noua au marcat câte 20 de puncte.

„A fost într-adevăr o luptă. Ne așteptam la asta, știam că sunt foarte agresivi în apărare, ceea ce ne-a făcut să avem 13 turnover-uri până la pauză. În a doua repriză am avut doar 5 și cred că asta a făcut diferența. De asemenea, sunt foarte mulțumit de evoluția echipei mele în ceea ce privește numărul de assist-uri, 28, ceea ce este enorm. Aceste assist-uri au dus la 98 de puncte marcate, media noastră din acest sezon în EuroCup. Per total sunt foarte mulțumit, a fost un meci important pentru ambele echipe, eram la egalitate în clasament. Fiind o victorie în deplasare, înseamnă foarte mult, dar este doar un meci, ne bucurăm și mergem mai departe”, a declarat MIhai Silvășan, antrenorul clujenilor.

U-BT Cluj-Napoca joacă duminică, în Liga Adriatică, pe teren prorpiu cu Partizan Belgrad.

