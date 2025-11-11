U-BT Cluj joacă la Turda primul meci european găzduit în afara Clujului. Campioana României întâlnește Manresa, în EuroCup

Confruntarea cu BAXI Manresa marchează o premieră pentru baschetul din Turda, noua sală multifuncțională urmând să găzduiască pentru prima oară un meci dintr-o competiție europeană.

Adversara campioanei României la baschet masculin reprezintă unul dintre cele mai vechi cluburi din baschetul spaniol, aflat aproape de centenar. Manresa a obținut titlul în Liga ACB în sezonul 1997-1998, realizând una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției, reușind să învingă formații precum Real Madrid și Tau Cerámica.

În prezent, echipa pregătită de Diego Ocampo ocupă locul 6 în Grupa A a EuroCup, la egalitate de puncte cu U-BT Cluj, ambele având câte trei victorii și trei înfrângeri. În campionatul Spaniei, Manresa se află pe locul 13, cu două succese din șase meciuri.

Pe plan statistic, Manresa se află în topul competiției la capitolul pase decisive (20,8 pe meci), în timp ce U-BT Cluj conduce EuroCup la puncte marcate (95,8 pe meci) și ocupă locul secund la indicele de performanță (107,7).

Înaintea meciului, antrenorul Mihai Silvășan a declarat, într-un comunicat al clubului clujean, remis marți, că se așteaptă la o confruntare dificilă și că, deși joacă într-o sală nouă, nu reprezintă o problemă:

„Urmează un meci cu o echipă care joacă într-un ritm foarte ridicat, ca marea majoritate a echipelor din Spania, însă ei chiar pun accent pe acest lucru. Nu sunt în cea mai bună formă a lor, au pierdut ultimele meciuri, însă au jucători de calitate care pot face diferența și pot prinde o zi bună. Mai mult de atât, doi dintre aruncătorii lor, Plummer și Olinde, au revenit în lot, evoluând în ultimul meci. Cu siguranță o echipă competitivă, care va veni aici să-și vândă scump pielea și să câștige. Trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru, jucăm și noi într-o sală nouă, însă nu e o problemă asta, e o situație normală, care se mai întâmplă și la alte echipe”.

Totodată, tehnicianul clujenilor a menționat că, față de meciul trecut, Taylor și Russell au revenit la antrenamente și, în afară de Molinar, restul jucătorilor vor putea evolua.

Daron Russell, conducătorul de joc al clujenilor și lider al marcatorilor și la eficiență în competiția europeană, a subliniat importanța sprijinului publicului: