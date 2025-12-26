Mihai Silvășan, după victoria U-BT Cluj cu SC Derby: Sunt fericit, a fost un meci câștigat greu

„Sunt fericit pentru această victorie, a fost un meci câștigat greu. Adversarii noștri au luptat, au reușit câteva aruncări dificile și au jucat cu multă determinare, chiar dacă noi eram echipa favorită. A fost o provocare, mai ales în al doilea sfert, când ne-au bătut cu 9 puncte și și-au câștigat încrederea, lucru pe care noi le-am permis să-l facă. Îi felicit pentru felul în care s-au luptat, dar sunt cu adevărat fericit pentru echipa mea”, a declarat Mihai Silvășan, la conferința organizată după finalul meciului.

U-BT Cluj-Napoca a câștigat partida cu SC Derby Podgorica, scor 96-85, disputată în BT Arena.

Tehnicianul „alb-negrilor” a vorbit și despre contextul dificil al perioadei, cu un program încărcat și absențe importante din lot.

„Sunt mulțumit de efortul pe care l-am depus. Am jucat din nou fără doi jucători de bază și a trebuit să compensăm. Atmosfera este bună în echipă, am reușit să legăm mai multe victorii, ceea ce ne dă încredere. Suntem pe drumul cel bun, dar este doar jumătatea sezonului și mai este foarte mult de muncă. Jucăm de două ori pe săptămână, așa că este foarte important să rămânem sănătoși”, a mai spus Mihai Silvășan.

Antrenorul echipei muntenegrene a subliniat nivelul ridicat al echipei clujene

De partea cealaltă, antrenorul celor de la SC Derby, Petar Mijović, a felicitat echipa clujeană și a apreciat prestația propriilor jucători, în ciuda înfrângerii.

„În primul rând, vreau să felicit echipa din Cluj. Au jucat foarte bine, au înscris multe aruncări dificile, au avut o energie foarte bună și, la final, au meritat victoria. Cred că și noi am făcut un meci solid, cu excepția primului sfert”, a spus antrenorul echipei muntenegrene.

Tehnicianul Petar Mijović a subliniat nivelul ridicat al echipei clujene și momentele bune ale formației sale.

„Sunt mulțumit de cum am jucat în anumite perioade, mai ales având în vedere calitatea adversarului. Cluj este una dintre cele mai puternice echipe din Liga Adriatică și EuroCup, cu jucători foarte buni la interior. Nu am renunțat niciun moment și am făcut tot ce am putut pentru a rămâne în meci. Până la urmă, câteva aruncări dificile în ultimele 4–5 minute au decis partida”, a mai spus antrenorul SC Derby.

În urma succesului, U-BT Cluj a ajuns la un bilanț de 8 victorii și 3 înfrângeri, ocupând locul secund în clasamentul Grupei A.

Pentru clujeni, urmează confruntarea din EuroCup cu echipa poloneză Slask Wroclaw. Meciul este programat tot pe teren propriu, marți, de la ora 19:00.