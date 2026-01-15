U-BT Cluj-Napoca joacă acasă cu BC Dubai, echipă din Euroligă

Partida este programată în BT Arena sâmbătă de la ora 17.00 în etapa a XV-a din Liga Adriatică.

Gruparea din Emiratele Arabe Unite, participantă, în premieră, în Euroligă, devine astfel a doua echipă din cea mai puternică competiție continentală pe care suporterii clujeni au șansa de a o vedea în BT Arena, după Partizan Belgrad.

Deși recent înființată, în 2023, BC Dubai, formația care reprezintă cel mai populat oraș al Emiratelor Arabe Unite, a devenit rapid una din favoritele la câștigarea Ligii Adriatice. Aceasta a fost prima formație care s-a alăturat ligii ce aduce față în față echipe din fostul spațiu iugoslav, înainte de debutul U-BT și a BC Vienna, în actualul sezon.

În 2024, echipa pregătită de Jurica Golemac a primit licența pentru a juca timp de trei sezoane în ABA League. Anul acesta, BC Dubai a devenit a treia echipă din Asia, pe lângă Hapoel IBI Tel-Aviv și Maccabi Rapyd Tel-Aviv, care participă în Euroligă, obținând licența până în sezonul 2029-2030.

În stagiunea precedentă a Ligii Adriatice, BC Dubai a încheiat sezonul regulat pe locul 3, în spatele formațiilor Buducnost VOLI și Partizan Mozzart Bet Belgrad. Anul acesta, BC Dubai este neînvinsă în Liga Adriatică, fiind pe prima poziție în Grupa A, cu 12 victorii din tot atâtea partide.

Formația condusă de Jure Golemac a fost prima care a obținut biletele pentru faza următoare a competiției, Top 8, acolo unde până în momentul de față au mai avansat Partizan Belgrad și U-BT.

În meciul tur, U-BT a cedat la mică diferență, 77-81.