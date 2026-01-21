Silvășan, după eșecul lui U-BT din Slovenia: Nu avem valoarea necesară pentru a câștiga fiecare meci

U-BT Cluj-Napoca a cedat, marți seara, într-un meci cu răsturnări de situație, în fața echipei Cedevita Olimpija, scor 86-80, în etapa a XV-a din BKT EuroCup. Slovenii au condus la 16 puncte în sfertul al doilea, apoi U-BT a ajuns la un avantaj de 10 puncte la revenirea de la vestiare, însă partida s-a încheiat cu victoria echipei gazdă.

Campioana României rămâne astfel cu 8 victorii în grupa A a Eurocup.

Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT, spune că slovenii au fost „echipa mai fizică”.

„Prin fizicalitatea lor ne-au forțat să avem 23 de mingi pierdute, ceea ce este enorm. În atac, au avut 18 recuperări ofensive. Cu asemenea cifre, este foarte greu să câștigi un astfel de meci. Din punct de vedere defensiv, cred că am făcut o treabă destul de bună. Am reacționat bine, am fost agresivi, le-am oprit pătrunderile, exact așa cum trebuia să facem, dar le-am permis prea multe șanse secundare după recuperări. Pe de altă parte, nu am executat bine schemele în atac și nu am fost suficient de duri împotriva apărării lor agresive. Acesta este baschetul. Acesta este nivelul nostru ca echipă”, a spus antrenorul.

El susține că U-BT mai are șanse pentru calificarea în optimile Eurocup.

„Jucăm în EuroCup și vrem să câștigăm. Evident, nu avem valoarea necesară pentru a câștiga fiecare meci, nu suntem atât de buni, dar încercăm să ne duelăm cât mai dur posibil în fiecare partidă, iar aceasta este mentalitatea noastră. Ne dorim să ne calificăm în PlayOff în ambele competiții. Ne dorim să luptăm și atunci când vom juca în Cupa României și să câștigăm trofeul. În EuroCup ne dorim să ajungem cât mai departe posibil. Mai avem trei meciuri de jucat în această fază a competiției și cred că încă avem șanse să terminăm undeva între locurile 4 și 6, ceea ce ar însemna calificarea în faza următoare”, a mai spus Silvășan.

Următorul meci al clujenilor în Eurocup este programat miercuri, 28 ianuarie, în deplasare la BAXI Manresa, una dintre echipele cu care campionii României se luptă pentru calificare.