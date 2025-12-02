Eurocup: U-BT Cluj-Napoca, în căutarea celei de-a cincea victorii cu Aris Salonic

Partida va avea loc la Salonic joi de la ora 20.00.

Aris Salonic este unul din cele mai vechi cluburi din Europa, luând ființă în 1914 și reușind de-a lungul anilor să câștige pe plan intern 10 titluri, 8 Cupe și 1 SuperCupă.

Pe plan european, Aris are trei trofee, reușind să câștige FIBA Saporta Cup (1993), Fiba Korac Cup (1997) și FIBA EuroCup Challenge (2003).

Echipa este acum la al zecelea sezon în EuroCup, fiind pentru al treilea an la rând când U-BT va juca împotriva grecilor.

Clujenii au câștigat toate cele patru întâlniri de până acum.

În ultimele săptămâni, antrenorul lui Aris, Igor Miličić, și-a întărit lotul prin aducerea sportivilor Amine Noua și Danilo Andjusic.

Clubul clujean notează într-un comunicat că până acum, în Eurocup, Aris a obținut patru victorii din totalul de opt posibile, clasându-se pe 7 în Grupa A, la egalitate de puncte cu U-BT, care e pe 4, datorită avantajului oferit de coșaveraj.

„Din punct de vedere statistic, U-BT stă mai bine la majoritatea capitolelor, fiind pe locul 1 la numărul de puncte înscrise pe meci, cu 96.8, și pe locul 2 la indicele de performanță, 110, și numărul de pase decisive pe meci, 21.4. De cealaltă parte, Aris stă cel mai bine la procentajul aruncărilor libere, fiind prima din competiție, cu 79%”, susțin reprezentanții U-BT.