Prima pagină » Sport » U-BT Cluj începe o serie de șase meciuri pe teren propriu. Prima adversară: Neptunas Klaipeda, în EuroCup

U-BT Cluj începe o serie de șase meciuri pe teren propriu. Prima adversară: Neptunas Klaipeda, în EuroCup

U-BT Cluj, campioana României la baschet masculin, începe miercuri o serie de șase meciuri consecutive pe teren propriu.
U-BT Cluj începe o serie de șase meciuri pe teren propriu. Prima adversară: Neptunas Klaipeda, în EuroCup
Meciul de baschet dintre U-BT Cluj-Napoca si Umana Reyer Venice, din etapa a patra a BKT EuroCup, disputat in sala BT Arena din Cluj-Napoca, miercuri, 22 octombrie 2025. In imagine: Daron Russell. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
15 dec. 2025, 12:45, Sport

Prima adversară a campioanei U-BT Cluj este echipa lituaniană Neptunas Klaipeda. Meciul contează pentru etapa a 11-a din Grupa A din EuroCup.

Partida este programată miercuri, de la ora 18:00, în BTarena.

În meciul tur, U-BT Cluj a reușit o revenire spectaculoasă în „Svyturio Arena”, întorcând un deficit de 17 puncte și impunându-se cu 107-102. Decisivă a fost atunci defensiva solidă a clujenilor, care a provocat 17 mingi pierdute adversarilor. Daron Russell a fost desemnat MVP-ul acelei partide, cu 37 de puncte marcate.

Neptunas a impresionat în acest sezon cu victorii surprinzătoare în deplasare la Ljubljana și Istanbul. A mai bifat și cu un succes clar în ultima etapă disputată contra polonezilor de la Slask Wroclaw, scor 103-87.

U-BT Cluj, la egalitate de puncte cu Neptunas

Cele două echipe sunt la egalitate de puncte după primele zece etape (5 victorii fiecare). U-BT ocupă locul 4 datorită diferenței de coșaveraj, în timp ce Neptunas este pe locul 6.

În medie, U-BT marchează 94,4 puncte pe meci, în timp ce Neptunas înscrie 93. De asemenea, lupta pentru recuperări va fi decisivă. Neptunas se clasează pe locul 2 la recuperările ofensive, cu 13,9 mingi recuperate pe meci, în timp ce clujenii excelează la recuperări defensive, cu 25,9 pe meci.

După confruntarea cu Neptunas, pentru U-BT urmează trei meciuri în ABA League: Krka (19 decembrie, 19:30), Split (22 decembrie, 19:00), Derby (26 decembrie). Apoi, va întâlni Slask Wroclaw (30 decembrie, 19:00), în EuroCup, respectiv FMP (3 ianuarie 2026), în ABA League, încheind seria de șase partide la rând disputate la Cluj.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto
Gandul
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
Libertatea
Ce să mănânci ca să nu te îngrași în Postul Crăciunului. Cele mai bune 5 alimente sațioase, dar cu puține calorii
CSID
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor