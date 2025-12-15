Meciul de baschet dintre U-BT Cluj-Napoca si Umana Reyer Venice, din etapa a patra a BKT EuroCup, disputat in sala BT Arena din Cluj-Napoca, miercuri, 22 octombrie 2025. In imagine: Daron Russell. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO

Prima adversară a campioanei U-BT Cluj este echipa lituaniană Neptunas Klaipeda. Meciul contează pentru etapa a 11-a din Grupa A din EuroCup.

Partida este programată miercuri, de la ora 18:00, în BTarena.

În meciul tur, U-BT Cluj a reușit o revenire spectaculoasă în „Svyturio Arena”, întorcând un deficit de 17 puncte și impunându-se cu 107-102. Decisivă a fost atunci defensiva solidă a clujenilor, care a provocat 17 mingi pierdute adversarilor. Daron Russell a fost desemnat MVP-ul acelei partide, cu 37 de puncte marcate.

Neptunas a impresionat în acest sezon cu victorii surprinzătoare în deplasare la Ljubljana și Istanbul. A mai bifat și cu un succes clar în ultima etapă disputată contra polonezilor de la Slask Wroclaw, scor 103-87.

U-BT Cluj, la egalitate de puncte cu Neptunas

Cele două echipe sunt la egalitate de puncte după primele zece etape (5 victorii fiecare). U-BT ocupă locul 4 datorită diferenței de coșaveraj, în timp ce Neptunas este pe locul 6.

În medie, U-BT marchează 94,4 puncte pe meci, în timp ce Neptunas înscrie 93. De asemenea, lupta pentru recuperări va fi decisivă. Neptunas se clasează pe locul 2 la recuperările ofensive, cu 13,9 mingi recuperate pe meci, în timp ce clujenii excelează la recuperări defensive, cu 25,9 pe meci.

După confruntarea cu Neptunas, pentru U-BT urmează trei meciuri în ABA League: Krka (19 decembrie, 19:30), Split (22 decembrie, 19:00), Derby (26 decembrie). Apoi, va întâlni Slask Wroclaw (30 decembrie, 19:00), în EuroCup, respectiv FMP (3 ianuarie 2026), în ABA League, încheind seria de șase partide la rând disputate la Cluj.