Baschet masculin: U-BT – Hapoel Ierusalim, duelul celor mai eficiente atacuri din EuroCup

Hapoel Ierusalim se află pe locul 2 la numărul de puncte marcate pe meci, cu 95,3, și la indicele de performanță, cu 110,9, în timp ce U-BT conduce cele două clasamente, cu 97,9 puncte pe meci și 112,1 eficiență. U-BT și Hapoel împart locul 1 la numărul de capace pe meci, cu 3,4, în timp ce clujenii sunt pe 2 la numărul total de recuperări, pase decisive și intercepții.

Partida programată marți, de la ora 19.00, în BT Arena, marchează și duelul dintre cei mai buni doi conducători de joc, când vine vorba de puncte marcate pe meci și indicele de performanță. Daron Russell de la U-BT e lider, cu 23,9 puncte pe meci și 24,7 la eficiență, în timp ce Jared Harper îl urmează, cu medii de 19,6, respectiv 24,6.

„Un meci foarte important pentru noi, fiindcă întâlnim una dintre echipele de top din această competiție. Au ambiții mari, au făcut investiții mari și au jucători de calitate. Sunt în fața noastră în clasament, ei au 5-2, noi avem 4-3, deci este o partidă cât se poate de importantă pentru noi dacă vrem să ne luptăm pentru primele 2-3 locuri la finalul sezonului regulat. Au jucători pe pozițiile mici extrem de capabili de a înscrie din poziții grele, însă și noi avem armele noastre. Ne dorim să facem o apărare bună, cred eu că aceasta va fi cheia succesului de mâine seară. Ultima săptămână a fost dificilă, după meciul cu BAXI Manresa a trebuit să plecăm direct la Podgorica, însă asta este situația, încercăm să fim apți din punct de vedere fizic la ora meciului”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.

Molinar, incert după o accidentare

Conform acestuia, Iverson Molinar este incert pentru meci, după o accidentare, iar o decizie va fi luată marți.

„Cu siguranță vom juca împotriva unei echipe foarte bune, sunt pe locul al doilea în grupă. Cred că putem câștiga, dar trebuie să fim foarte agresivi. Au un lot bun, în special fundașii lor, care sunt foarte agresivi și cred că majoritatea punctelor echipei vin de la ei. De asemenea, pivoții lor au un rol important, execută bine, aleargă bine, dar cred că dacă respectăm planul și regulile, vom câștiga”, a spus Dusan Miletic, jucător U-BT.

Adeversarii campioanei României de marți au patru victorii consecutive din totalul de cinci obținute în primele șapte etape din EuroCup, fiind echipa cu cea mai bună formă în momentul de față în Grupa A.