U-BT Cluj-Napoca luptă la Veneția pentru unul din primele patru locuri în grupa Eurocup

După șase victorii consecutive pe teren propriu în Eurocup și Liga Adriatică, campioana României la baschet masculin joacă miercuri primul meci în deplasare.

În grupa A a Eurocup, U-BT joacă în deplasare la Umana Reyer Veneția, într-un meci care poate fi decisiv pentru clasarea în primele patru din grupă.

U-BT și Reyer Veneția sunt vecine în clasamentul grupei, clujenii fiind pe locul 4, cu 7 victorii și 5 înfrângeri, în timp ce italienii sunt pe locul 5, cu 6 victorii și 6 înfrângeri. Un eventual succes în deplasarea de miercuri ar distanța campioana României la două victorii de italieni, crescând astfel șansele echipei de a termina pe una din primele patru poziții în Grupa A.

A șasea întâlnire directă

„Este un meci foarte important pentru clasamentul final al acestei grupe, de altfel toate meciurile sunt extrem de importante de acum încolo. Mergem acolo cu foarte mult optimism, ne dorim mult să câștigăm. Venim după niște performanțe bune, însă asta cu siguranță nu ne garantează victoria. Va trebui să fim extrem de concentrați și să avem mentalitatea potrivită pentru a reuși să câștigăm”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.

„Evident, este primul nostru meci în deplasare după șase partide jucate acasă, așa că suntem cu siguranță entuziasmați. Urmează un nou meci important în EuroCup și, dacă reușim să obținem victoria, ne vom pune într-o poziție foarte bună pentru calificarea în play-off, între primele patru echipe. Luăm lucrurile pas cu pas și sperăm să ieșim pe teren și să câștigăm”, a spus Patrick Richard, căpitanul echipei U-BT.

Va fi pentru a șasea oară când cele două formații vor sta față în față. În sezoanele trecute, clujenii și italienii s-au întâlnit de patru ori, două meciuri fiind câștigate de Umana și două de U-BT.

În al cincilea meci, din turul actualei stagiuni, U-BT a avut câștig de cauză, scor 103–102.