Gestul lui Ștefan Baiaram după schimbare aprinde controversele în Superligă

Craiova a obținut o victorie clară în deplasare, scor 2-0, într-un meci în care echipa gazdă nu a arătat un progres vizibil, chiar și după sosirea lui Dorinel Munteanu pe banca tehnică. Momentul care a aprins discuțiile a venit în minutul 55. Baiaram, autorul celui de-al doilea gol, a fost scos de pe teren. Acesta, în loc să se așeze pe banca de rezerve, s-a îndreptat grăbit direct spre vestiare.

La prima vedere, comportamentul său a părut o reacție de nemulțumire față de decizia antrenorului Filipe Coelho, mai ales că jucătorul părea iritat în momentul schimbării.

Ce spune Baiaram

După fluierul final, Ștefan Baiaram a dorit să explice gestul său. El a afirmat că nu a fost vorba de supărare, ci de o nevoie fiziologică urgentă. El a precizat că a revenit pe banca de rezerve după câteva minute și a urmărit restul meciului alături de colegi.

„A fost o confruntare dificilă, venim după un program încărcat. Important e că am obținut cele trei puncte și am urcat în clasament”, a declarat acesta pentru Digi Sport.

Incidentul a provocat opinii diverse. Ionuț Badea a subliniat că jucătorii trebuie să respecte protocolul echipei atunci când sunt înlocuiți, punând accent pe unitatea grupului. Pe de altă parte, Florin Prunea a arătat înțelegere față de Baiaram. Totuși, el a remarcat că momentul ales pentru a părăsi terenul nu a fost cel mai potrivit.

Obiective ambițioase pentru echipa din Bănie

În pofida controversei, Baiaram a reiterat că își dorește să cucerească titlul alături de Universitatea Craiova și să ajute echipa să ajungă în competițiile europene. Cu 37 de puncte, formația ocupă locul 4 în SuperLiga, fiind la doar două lungimi de liderul Rapid și menținându-se în lupta pentru primele poziții.

Deși explicațiile jucătorului au calmat parțial discuțiile, situația de la Sibiu arată cât de rapid pot astfel de gesturi să genereze tensiuni într-un sezon echilibrat. O comunicare eficientă și o relație solidă între jucători și staff rămân vitale pentru echipele cu obiective majore.