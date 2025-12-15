Prima pagină » Sport » Gestul lui Ștefan Baiaram după schimbare aprinde controversele în Superligă

Gestul lui Ștefan Baiaram după schimbare aprinde controversele în Superligă

Partida disputată pe 14 decembrie 2025 între FC Hermannstadt și Universitatea Craiova a fost marcată de un episod care a atras atenția tuturor. Ștefan Baiaram, atacantul formației oltene, a plecat direct spre vestiare imediat după ce a fost înlocuit, gest care a stârnit reacții în rândul antrenorilor, suporterilor și comentatorilor sportivi.
Sursa foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
15 dec. 2025, 13:30, Sport

Craiova a obținut o victorie clară în deplasare, scor 2-0, într-un meci în care echipa gazdă nu a arătat un progres vizibil, chiar și după sosirea lui Dorinel Munteanu pe banca tehnică. Momentul care a aprins discuțiile a venit în minutul 55. Baiaram, autorul celui de-al doilea gol, a fost scos de pe teren. Acesta, în loc să se așeze pe banca de rezerve, s-a îndreptat grăbit direct spre vestiare.

La prima vedere, comportamentul său a părut o reacție de nemulțumire față de decizia antrenorului Filipe Coelho, mai ales că jucătorul părea iritat în momentul schimbării.

Ce spune Baiaram

După fluierul final, Ștefan Baiaram a dorit să explice gestul său. El a afirmat că nu a fost vorba de supărare, ci de o nevoie fiziologică urgentă. El a precizat că a revenit pe banca de rezerve după câteva minute și a urmărit restul meciului alături de colegi.

„A fost o confruntare dificilă, venim după un program încărcat. Important e că am obținut cele trei puncte și am urcat în clasament”, a declarat acesta pentru Digi Sport.

Incidentul a provocat opinii diverse. Ionuț Badea a subliniat că jucătorii trebuie să respecte protocolul echipei atunci când sunt înlocuiți, punând accent pe unitatea grupului. Pe de altă parte, Florin Prunea a arătat înțelegere față de Baiaram. Totuși, el a remarcat că momentul ales pentru a părăsi terenul nu a fost cel mai potrivit.

Obiective ambițioase pentru echipa din Bănie

În pofida controversei, Baiaram a reiterat că își dorește să cucerească titlul alături de Universitatea Craiova și să ajute echipa să ajungă în competițiile europene. Cu 37 de puncte, formația ocupă locul 4 în SuperLiga, fiind la doar două lungimi de liderul Rapid și menținându-se în lupta pentru primele poziții.

Deși explicațiile jucătorului au calmat parțial discuțiile, situația de la Sibiu arată cât de rapid pot astfel de gesturi să genereze tensiuni într-un sezon echilibrat. O comunicare eficientă și o relație solidă între jucători și staff rămân vitale pentru echipele cu obiective majore.

