Un nou val de concedieri la Bosch România. Compania va renunța gradual la peste 500 de angajați din Timișoara

Gigantul german Bosch a anunțat că aproximativ 510 dintre cei 1.800 de angajați ai săi de la centrul din Timișoara își vor pierde locul de muncă până în 2030.

Aceste concedieri din România fac parte dintr-un plan global al grupului, care prevede renunțarea la 3.400 de locuri de muncă în divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial.

Potrivit unui comunicat al companiei, anunțul vine în contextul în care Bosch Global Business Services plănuiește ajustări structurale pentru a-și asigura competitivitatea pe termen lung.

„Pentru a se poziționa eficient în contextul cererii stagnante preconizate pentru servicii și ținând cont de potențialele de productivitate existente în mediul de servicii, Bosch Global Business Services intenționează să reducă în total aproximativ 3.400 de locuri de muncă la nivel mondial până la finalul anului 2030. (…) În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează să ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030. Această schimbare se va face în mod gradual pentru a ne permite să implementăm cele mai bune măsuri pentru angajații noștri și pentru viitorul activităților de business ale Bosch Timișoara”, se menționează în comunicatul companiei, potrivit Economedia.

Concedierile graduale de la Bosch Timișoara vin după în luna octombrie, au fost anunțate restructurări și la fabrica Bosch din Jucu, județul Cluj. În jur de 170 de posturi vor fi desființate la fabrica Bosch din Jucu începând cu 1 decembrie 2025. Sunt vizate atât posturi de șefi de schimb, cât și șefi ai liniilor de producție, dar și posturile de tehnicieni.