Restruscturări la o fabrică străină din Cluj: peste 170 de posturi, desființate

Sunt vizate atât posturi de șefi de schimb, cât și șefi ai liniilor de producție, dar și posturile de tehnicieni. Fabrica are în jur de 3.300 de angajați, iar compania a confirmat planurile de „ajustare a 170 de poziții”, potrivit Hacking Work.

„Dezvoltarea afacerii Bosch este îngreunată de o economie globală slăbită și de o piață auto stagnantă. Având în vedere evoluția pieței, ne așteptăm în continuare la o scădere a producției de vehicule și la intensificarea semnificativă a concurenței. (…)

În acest context, fabrica Bosch din Cluj, care face parte din divizia Mobility Electronics, planifică o ajustare a 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. Bosch se angajează la o comunicare transparentă și deschisă. Prin urmare, am implicat reprezentanții angajaților noștri din timp și ne-am informat mai întâi angajații noștri despre această decizie. Scopul nostru este de a face restructurările cât mai acceptabile din punct de vedere social, implementând măsuri, inclusiv pachete compensatorii, conform contractului colectiv de muncă în vigoare”, au transmis reprezentanții Bosch Cluj pentru Hacking Work.

Provocări pe piața industrială

Potrivit unui studiu EY, citat de Deustche Welle,numai în Germania peste 51.500 de posturi au fost desființate într-un singur an în industria automotivelor. Numărul reprezintă numai jumătate din totalul de 114,000 de locuri de muncă desființate în sectorul industrial, în aceeași perioadă de timp.

Potrivit surse citate, firme majore din Germania, precum Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Bosch, Continental, ZF, and Porsche au lansat programe de micșorare a costurilor, iar aceste reduceri bugetare se desfășoară pe teritoriul Germaniei.

Cifra de afaceri a companiilor industriale a scăzut cu 2,1% în primul trimestru al anului 2025. Industria electronicelor este singurul sector care și-a îmbunătățit cifra de afaceri în primul trimestru al acestui an, în timp ce în industria automotivelor, profiturile au scăzut cu 1,6%.