Se reia alimentarea cu apă în Moreni. Localnicii, avertizați că nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, oraș afectat de criza apei. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală.