Prima pagină » Social » Se reia alimentarea cu apă în Moreni. Localnicii, avertizați că nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală

Se reia alimentarea cu apă în Moreni. Localnicii, avertizați că nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița a anunțat miercuri seara reluarea alimentării cu apă în Moreni, oraș afectat de criza apei. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitori prin care atrag atenția că apa nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală.
Se reia alimentarea cu apă în Moreni. Localnicii, avertizați că nu este de băut, gătit sau pentru igiena individuală
Foto: ISU Dâmbovița
Cosmin Pirv
03 dec. 2025, 19:42, Social

„Se ia act de soluția adoptată de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița privind distrubuția apei pentru sanitația locuinței (igiena toaletei) în Municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”, se arată în decizia CJSU.

Conform acesteia, apa licrată prin noul sistem „se va utiliza exclusiv pentru igienizarea toaletelor”.

În decizie se arată că „se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor și gătit.

Autoritățile au emis în acest sens și un mesaj Ro-Alert, potrivit căruia alimentarea se reia miercuri seara la ora 20.00.