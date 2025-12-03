Prima pagină » Social » Peste 540.000 de litri de apă au fost distribuiți deja în Prahova și Dâmbovița

Peste 540.000 de litri de apă au fost distribuiți de vineri până miercuri în localitățile afectate de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița.
Foto: ISU Dâmbovița
Cosmin Pirv
03 dec. 2025, Social

Potrivit IGSU, au avut loc peste 160 de misiuni de transport și distribuire a apei.

Au fost distribuți 540.000 litri de apă, dintre care 119.000 litri apă potabilă, peste 14.000 litri apă îmbuteliată, respectiv peste 400.000 litri apă menajeră, destinate comunităților și instituțiilor afectate din cele două județe.

Cele mai multe misiuni, peste 130 de misiuni, constând în distribuția a aproximativ 380.000 de litri de apă, au avut loc în Prahova.

IGSU precizează că misiunile au loc în urma hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care s-a aprobat scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de apă potabilă, în vederea acordării ca ajutor umanitar intern de urgență, cu titlu gratuit, localităților și instituțiilor afectate din județele Prahova și Dâmbovița, pentru asigurarea condițiilor minime de trai ale populației.

Alimentarea cu apă potabilă în localițățile din Prahova și Dâmbovița urmează să fie reluată de luni, după finalizarea etapelor tehnice de tratare, a afirmat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

