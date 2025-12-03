Prima pagină » Social » Pericol de inundații în două județe. Experții spun că pot fi depășite cotele de apărare

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că este pericol de inundație în județele Dâmbovița și Giurgiu. Hidrologii au emis o avertizare cod galben și spun că în următoarele ore pot fi depășite cotele de apărare.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 dec. 2025, 12:03, Social

Specialiștii au publicat miercuri o avertizare prin care anunță „creșteri de debite şi niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare”.

Avertizarea este valabilă de miercuri, la ora 12.00, până joi, la ora 9.00.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală, propagarea viiturilor formate anterior în amonte şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se actualizează Atenţionarea Hidrologică nr. 95 din 02.12.2025”, au transmis hidrologii.

Avertizarea Cod Galben vizează râul Neajlov (afluent al râului Argeş) „pe sectorul aval S.H. Moara din Groapă – amonte confluenţă cu râul Ilfovăţ (judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu)”.