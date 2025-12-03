Amenzi uriașe pentru cetățenii care nu respectă angajații instituțiilor publice. Sancțiuni de până la 20.000 de lei

Senatorii au aprobat tacit, recent, modificarea Legii nr. 61/1991, potrivit cărora sunt introduse noi sancțiuni contravenționale, care îi vivează pe cetățenii care interacționează cu angajații din instituțiile publice. Astfel, dacă românii au un comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, pot fi amendați.

Ce este de remarcat este faptul că, poți fi sancționat și doar pentru refuzul de a respecta indicatiile personalului din instituţii publice, atitudine ce poate fi considerată a fi contrară obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică.

Prin urmare, dacă nu doriți să fiți pasibil de o amendă cuprinsă între 5.000 de lei și 20.000 de lei, deoarece aceasta este sancțiunea ce poate fi aplicată, cetățenii trebuie să se conformeze noilor prevederi legislative.

Nu putem să nu semnalăm faptul că această lege a fost analizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu observații și propuneri însă, care a menționat următoarele: ,,termenii şi expresiile prin care este descrisă atitudinea sancţionabilă contravenţional, respectiv comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, … contrar obligației cetățenilor de a adopta o conduită civilizată și respectuoasă…. nu întrunesc cerințele de claritate și previzibilitate întrucât cuprind o tentă puternică de subiectivitate.

În acest sens aplicarea în practică a dispoziției ar putea conduce la soluţii neunitare, cu atât mai mult cu cât fapta contravenţională vizată de textul propus este deja incriminată în actul normativ de bază, respectiv la art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991.

Observaţia Consiliului Legislativ este valabilă şi pentru sintagma ,,refuzul de a respecta indicaţiile personalului din instituţli publice”, întrucât norma nu face nicio referinţă la categoriile de personal şi respectiv la natura şi caracterul legal al ,,indicațiilor” respectivului personal.