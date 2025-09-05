Proiect de lege depus la Senat. Amenzi de până la 20.000 de lei pentru comportamente „lipsite de respect” față de funcționarii publici

Concret, semnatarii acestui proiect de lege vor amenzi de la 5.000 lei la 20.000 de lei pentru comportamente „lipsite de respect” față de funcționarii publici.

Propunerea legislativă, iniţiată de 36 parlamentari ai UDMR şi minorităţi, prevede ca persoanele care solicită verbal informații de interes public vor avea obligația să respecte programul afișat la sediul instituției, dar și să adopte un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În cazul în care regulile nu sunt respectate, persoana poate fi evacuată din incinta instituției publice.

În plus, proiectul de lege stipulează că va fi considerată contravenție și se va sancționa cu amendă între 5.000 și 20.000 de lei manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant.

Proiectul de lege prevede și introducerea de noi texte în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

„Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (…) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (…) din incinta autorităţii sau instituţiei publice”, se mai menționează în proiectul de lege.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, iar Camera Deputaţilor este for decizional.