Prima pagină » Social » Criza apei menajere în Prahova: 35.000 de litri, distribuiți luni cu cisternele ISU

Criza apei menajere în Prahova: 35.000 de litri, distribuiți luni cu cisternele ISU

Peste 35.000 de litri de apă au fost distribuiți luni cu cisternele ISU Prahova în trei localități din județ, afectate de criza apei menajere.
Criza apei menajere în Prahova: 35.000 de litri, distribuiți luni cu cisternele ISU
Foto: ISU Prahova
Cosmin Pirv
01 dec. 2025, 19:31, Social

Potrivit ISU Prahova, cu ajutorul autocisternelor din dotarea inspectoratului s-a distribuit luni apă în municipiul Câmpina, în mai multe locații precum Căminul de bătrâni Conacul Bunicii, Casa Tineretului și Liceul Electromecanic, în orașul Băicoi, la Spitalul Patrick, și în comuna Telega.

Pe parcursul zilei a fost distribuită o cantitate de apă menajeră de peste 35.000 litri.

Prefectura Prahova a anunțat că de duminică seara a început distribuirea apei îmbuteliate pe care Guvernul României o furnizează către populația afectată de criza apei potabile.

Peste 100.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc, de câteva zile, apă în sistem centralizat, întrucât apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, duminică, Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a apei potabile și se dispun măsuri urgente pentru sprijinirea populației afectate.

Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc
G4media
Tânăra care gătește sute de porții de mâncare pentru copii și bătrâni. Ce a împins-o să facă un asemenea gest
Gandul
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor