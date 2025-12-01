Criza apei menajere în Prahova: 35.000 de litri, distribuiți luni cu cisternele ISU

Potrivit ISU Prahova, cu ajutorul autocisternelor din dotarea inspectoratului s-a distribuit luni apă în municipiul Câmpina, în mai multe locații precum Căminul de bătrâni Conacul Bunicii, Casa Tineretului și Liceul Electromecanic, în orașul Băicoi, la Spitalul Patrick, și în comuna Telega.

Pe parcursul zilei a fost distribuită o cantitate de apă menajeră de peste 35.000 litri.

Prefectura Prahova a anunțat că de duminică seara a început distribuirea apei îmbuteliate pe care Guvernul României o furnizează către populația afectată de criza apei potabile.

Peste 100.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc, de câteva zile, apă în sistem centralizat, întrucât apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, duminică, Hotărârea nr. 32, prin care se aprobă distribuirea din rezervele de stat a apei potabile și se dispun măsuri urgente pentru sprijinirea populației afectate.