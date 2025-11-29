Criza apei potabile în Prahova. Când se va termina și ce măsuri au fost luate la acumularea Paltinu

Administrația Națională „Apele Române” informează că, „în contextul Codului Portocaliu de fenomene hidrologice și al creșterii accentuate a turbidității în acumularea Paltinu, ne confruntăm cu o situație critică, care a impus aplicarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populației și restabilirea condițiilor de alimentare cu apă potabilă.”

Creșterile bruște de debite, însoțite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac – necesare lucrărilor la golirea de fund – au generat valori care depășesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localitățile alimentate din Stația de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei.

Măsuri tehnice urgente la Barajul Paltinu

Specialiștii Apelor Române și ai Hidroelectrica au intervenit sâmbătă de urgență pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, o operațiune esențială pentru reluarea evacuării controlate a apei. În urma acestei intervenții, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m³/s. Echipele tehnice monitorizează permanent inclusiv la această oră nivelurile foarte ridicate ale turbidității, pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri corespunzători.

În paralel, instituțiile convocate la sediul Prefecturii lucrează la soluții tehnice care să permită reluarea alimentării cu apă, imediat ce valorile de turbiditate scad și apa poate fi tratată în Stația Voila.

„Prefectul Daniel Nicodim coordonează și supraveghează intervențiile tuturor instituțiilor implicate, în contact permanent cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, doamna Diana Buzoianu. Până la reluarea furnizării, operatorul Hidro Prahova asigură distribuția de apă potabilă din surse alternative, prin rezervoare IBC și puncte suplimentare în localitățile afectate. În discuțiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilități casnice, să fie reluată, având în vedere că în țară există și alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeș, Praid). Totodată, facem apel către alți operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populației”, au transmis reprezentanții companiei.

Ca urmare, cei de la Apele Române solicită autorităților din județul Prahova să țină cont de recomandare, „inclusiv prin declararea unei situații de urgență, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localitățile afectate până la normalizarea situației, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate.”

Apă potabilă peste 72 de ore, cel puțin

Reluarea furnizării apei potabile ar putea fi săptămâna viitoare.

„Având în vedere situația meteo, creșterea turbidității și volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila. Instituția Prefectului Județul Prahova va informa periodic cetățenii despre evoluția situației și va monitoriza intervențiile până la reluarea furnizării în condiții controlate și de siguranță”, au mai transmis reprezentanții Administrației Apele Române.

Intervenții în teren

Ca urmare a presiunii hidraulice crescute și a aportului masiv de aluviuni, echipele ABA Buzău–Ialomița și SGA Prahova au activat măsuri de urgență: monitorizare permanentă pe sectoarele de râu cu risc ridicat, intervenții rapide pentru degajarea grătarelor și prevenirea blocajelor, manevrarea controlată a stavilelor în punctele critice și suplimentarea personalului operativ pe teren.