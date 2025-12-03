Prima pagină » Social » Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate

Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate

Pompierii intervin miercuri seara pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un centru comercial din Sectorul 2 al Capitalei. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate.
Candidatul PSD, Daniel Băluță, îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blaturi”
Candidatul PSD, Daniel Băluță, îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blaturi”
Dronă maritimă, neutralizată de scafandri în Marea Neagră
Dronă maritimă, neutralizată de scafandri în Marea Neagră
Nicușor Dan despre analiza Bloomberg privind apărarea României: „Țara are scenarii de apărare actualizate și coordonate cu NATO”
Nicușor Dan despre analiza Bloomberg privind apărarea României: „Țara are scenarii de apărare actualizate și coordonate cu NATO”
Nicușor Dan, prima reacție după ce a apărut într-un videoclip de campanie cu Drulă: Mi-am asumat
Nicușor Dan, prima reacție după ce a apărut într-un videoclip de campanie cu Drulă: Mi-am asumat
Nicușor Dan, reacție pentru Vladimir Putin: Declarațiile lui sunt pentru publicul intern
Nicușor Dan, reacție pentru Vladimir Putin: Declarațiile lui sunt pentru publicul intern
Cosmin Pirv
03 dec. 2025, 20:24, Social

UPDATE ORA 20.30 Incendiul a fost lichidat

ISU București-Ilfov a anunțat că incendiul s-a manifestat la un panou electric.

Incendiul a fost lichidat, fără să fie înregistrate victime.

Știrea inițială: Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a produs într-un centru comercial de pe Calea Floreasca din Sectorul 2 al Capitalei.

Pompierii spun că incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol.

Incendiul este localizat.

Au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD.

Au fost evacuate ori au ieșit singure din centru aproximativ 1.100 de persoane.