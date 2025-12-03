Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate

UPDATE ORA 20.30 Incendiul a fost lichidat

ISU București-Ilfov a anunțat că incendiul s-a manifestat la un panou electric.

Incendiul a fost lichidat, fără să fie înregistrate victime.

Știrea inițială: Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a produs într-un centru comercial de pe Calea Floreasca din Sectorul 2 al Capitalei.

Pompierii spun că incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol.

Incendiul este localizat.

Au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD.

Au fost evacuate ori au ieșit singure din centru aproximativ 1.100 de persoane.